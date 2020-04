'Covid19 korkusuna bir de dedikodular eklendi'

EROL TAŞKAN

Çorum'da ilk korona vakası olarak ifade edilen Osmancıklı Yusuf Saruhan'ın ailesi, korona korkusundan çok asılsız haberlerin travmasını yaşadı.

Baba Temel Saruhan, oğlunun korona şüphesi ile Çorum'a sevk edildiğini, ancak 4 günlük hastane sürecinde yapılan 3 testte de negatif çıktığını anlattı.

"Neye uğradığımızı şaşırdık, bir yandan evladımızın korona hastası olma ihtimaline karşı yaşadığımız korku ve üzüntü ile uğraşırken, hakkımızda çıkan olumsuz dedikodu ve haberler, neredeyse bizi korona kadar üzüp yıprattı." diyen baba Temel Saruhan, oğlunun sağlığının yerinde olduğunu, evde karantina sürecini de başarı ve sağlıkla tamamladığını anlattı.

Ufak bir grip belirtisi ile başlayan süreçte, çok ciddi zorluklar ve üzüntüler yaşadıklarının altını çizen Temel Saruhan, "Adeta şehir efsanesine dönüştü. Oğlumun Çinliler'le görüştüğünden tutun da daha pek çok asılsız sözler ortada dolaştı.

İstanbul'a düğüne gidip bir gün kaldıktan sonra dönen oğlumla ilgili aslı astarı olmayan senaryolar yazıldı." dedi.

Perşembe akşamı Hitit Üniversitesi Erol Olcok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayan tedavi ve kontrol sürecinin pazar günü sona ererek, oğlunun taburcu edildiğini, sonraki aşamada da 14 günlük karantina sürecini itinayla yerine getirdiklerini ifade eden Temel Saruhan, yaşadıklarıyla ilgili şunları dile getirdi;

"Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Bizim başımızdan böyle bir süreç geçti. Bu yaşadıklarımız sırasında büyük bir üzüntü ve korku yaşadık. Her 10 dakikada bir arayıp, durumunu sormaya ve halini öğrenmeye çalıştık. Her bir sonuç negatif çıktıkça, korkularımız azaldı. Fakat ortada öldü, komada türünden asılsız dedikodular ve haberler yayıldı. Yalan haberler bizim psikolojimizi daha çok bozdu. Sanki vebalıymışız gibi davranılıyor. Korona şüphesi ortaya çıktığında biz de ailecek test yaptırdık, çok şükür hepsi negatif çıktı. Herkes aynı risk altında, kimin ne zaman ne yaşayacağı hiç belli olmaz. Alınması gereken tüm tedbirleri ayıp, harfiyyen uyguluyoruz.

Şu an hakkımızda olumsuz ve yolan haber yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız."