Eski belediye başkanı vefat etti

FATİH BATTAR

1977-1980 yılları arasında Osmancık Belediye Başkanlığı görevi yapan emekli öğretmen Necdet Yaşar vefat etti.

Osmacık'ta Adalet Partisi'nden 3 yıl belediye başkanlığı yapan ve Osmancık'ta yaptığı hizmet ve eserlerle anılan Necdet Yaşar, bugün İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

Eski Kargı Lisesi müdürlüğü görevi de yapan emekli öğretmen Necdet Yaşar'ın cenazesi bugün Küçük Yalı Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'da toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021, 12:24