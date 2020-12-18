İlçe merkezinde kalan fabrikalar OSB’ye taşınacak

Çorum’un Osmancık ilçesi merkezinde kalan fabrikaların taşınması için süre verildi.

İlçe merkezinde faaliyetlerini sürdüren çeltik, un ve tekstil fabrikalarının ilçe halkına vermiş olduğu zarar ve rahatsızlık sebebiyle taşınması Osmancık Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında gündeme geldi.

Toplantıda çeltik fabrikalarının yanı sıra ilçe merkezinde faaliyet gösteren benzer iş kollarının da tespit edilerek, Osmancık Organize Sanayi Bölgesine taşınmaları sağlanması konusu, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilirken meclis Aralık ayı toplantısında konuyu bir kez daha görüştü.

Osmancık Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu kararının yapılan incelemesinde; Osmancık Organize Sanayi Bölgesine öncelikli olarak taşınması gereken belirli büyüklükteki sektörlerin çeltik fabrikaları, tekstil fabrikaları ve un fabrikaları olduğu belirlendi. Belirlenen sektörlerin temsilcileri ile bir toplantı düzenlenerek görüşlerine başvuruldu.

Toplantıya katılan sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde; ilgili sektörlerden 4 çeltik fabrikası ile 3 tekstil fabrikasına Osmancık Organize Sanayi Bölgesinden yer tahsis edildiği belirtilirken, OSB Müdürlüğünce yer tahsis edilen firmalara 1 yıl proje süresi, 2 yıl inşaat süresi olmak üzere toplamda 3 yıl süre verildiği, talep edilmesi durumunda bu sürenin uzatılabileceği bildirildi.

İlgili sektörlerden 3 çeltik fabrikası temsilcisinin toplantıya katılım sağlamadığı için görüşme yapılamadığı belirlenirken, OSB’ye taşınması gereken belirli ölçekteki sektörlerin çeltik, un ve tekstil olduğu, bu sektörlerin OSB’ye taşınmaya sıcak baktığı ancak 5 yıl gibi bir süre talep ettikleri anlaşıldı.

Yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda; Kültür ve Sosyal İşler Komisyonunca belirlenen ilçe merkezinde faaliyet gösteren çeltik, un ve tekstil fabrikalarının Osmancık Organize Sanayi Bölgesine taşınmalarının sağlanması için bu sektör temsilcilerine 31 Aralık 2022 yılına kadar süre tanınırken, Zabıta Müdürlüğünce ilgili sektörlere tanınan sürenin mevzuata uygun şekilde tebliğ edilmesine, işaretle oylamaya göre mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

(İHA)