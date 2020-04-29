Kızılırmak Islahı'nın %82'si tamam

Çorum Obruk Barajı mansap düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık geçişinde %82 fiziki gerçekleşme sağlandığı, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte Çorum Osmancık ilçe merkezi ve tarım arazilerin olası taşkın zararlarına karşı korunacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çorum’a yapılan yatırımlarla şehrin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Çorum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Çorum -Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık Geçişi (Km:3+000-8+000 Arası) Yapım İşi'' kapsamında; Çorum Osmancık ilçe merkezine 4800 metre çift taraflı Q100 çapında Deep Soil Mix (derin zemin karıştırma) kazıkları ve ön cephe kaplaması ve 1 adet çelik yaya köprüsü yapılacaktır.

Bu kapsamda;

Kışa göre sağ sahilde 4400 metre, sol sahilde 2900 metre ve Koyunbaba köprü yaklaşımlarında 400 metre olmak üzere toplam 7700 metre soil mix imalatı yapılmıştır. Sağ sahilde 200 metre, sol sahilde 1700 metre soil mix imalatı kalmıştır.

Korkulukların tamamı şantiye sahasına indirilmiş olup, yaklaşık %60’lık kısmının montajı yapılmıştır. Çelik yaya köprü imalatı tamamlanmıştır. Proje kapsamındaki yollar %90 oranında tamamlanmıştır. Toplamda 13 adet olan kutu menfezlerin 8 tanesi tamamlanmıştır. Toplamda 4 adet olan menfezlerden 3 tanesi tamamlanmıştır."