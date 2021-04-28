OKA’dan Osmancık OSB’ye 712 bin lira hibe desteği

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2021 yılında, “OSB’lerde Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi” Mali Destek programı kapsamında, Çorum’da 4 projeye 5 milyon 547 bin 942 TL hibe desteği sağlandığını bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, yaptığı açıklamada, sanayileşme noktasında Çorum’un bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini belirterek, “Çorum sanayileşme noktasında bölgenin parlayan yıldızı halindedir. Ekonomik olarak ve istihdam olarak bölgede en yüksek il konumundadır. OKA Projeleri kapsamında Çorum’umuza yarar sağlayacak projelerle bu durumu daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Milletvekili Kaya, 4 projenin içinde Osmancık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünün 'Çevresel Altyapısı İyileştirerek Yaşanılabilirliğini Artırıyor Projesi'nin de olduğunu ve başvurusu doğrultusunda OKA tarafından onaylanmış olup hibe desteği 712 bin 857 TL olduğunu açıkladı. Kaya, “Şu an Osmancık OSB’de fabrikalarımız start vermiş olup aktif olarak hizmet vermektedir. Birçok fabrikamızın da inşaatı devam etmektedir. Bölge olarak önemli bir konuma olan Osmancık OSB daha da güçlenerek yatırım almaya ve gelişmeye devam edecektir. Hibe ve yatırımların gelmesinde her zaman desteğini gördüğümüz Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 12:58