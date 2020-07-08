Osmancık’ta 7 kaçak göçmen yakalandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir otobüste yabancı uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

Osmancık’ta 7 kaçak göçmen yakalandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir otobüste yabancı uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri D-100 karayolu üzerindeki kontrol noktasında yapılan uygulama sırasında, içerisinde fazla yolcu olduğu iddia edilen bir otobüsü durdurdu.
Otobüste yapılan inceleme sonucunda yabancı uyruklu 7 kişinin Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlendi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Burada ifadeleri alındıktan sonra bir süre tutulan 7 kişi yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

(İHA)

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