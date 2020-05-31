Salim Savcı vefat etti

FATİH BATTAR

Bir süredir rahatsız olan ve yatağa bağımlı yaşayan emekli eğitimci-yazar Salim Savcı (97), hayatını kaybetti.

Merhumun, cenazesinin yarın Çampınar köyünde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Vali Mustafa Çiftçi, ‘Son isteğim Vali bey’i görmek’ diyen Salim Savcı’nın isteğini kırmayarak Osmancık’a bağlı Çampınar köyündeki evinde ziyaret ederek, son isteğini yerine getirmişti.

SALİM SAVCI KİMDİR?

27 yıl Fizik-Kimya öğretmenliği yapan Savcı, 1968 yılında Ankara’ya yerleşti ve Gül Yayın Evi’ni kurdu. 1973 yılında emekli oldu ama yazarlığa devam etti. 1974 yılından bu yana yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2007 yılında Gül Yayın Evi’ni kapattı ve 84 yaşında doğduğu Osmancık Çampınar köyündeki evine yerleşti.

1999 yılında yeğeni, eski muhtar Osman Savcı tarafından kurulan Çampınar Prof.Bahri Savcı Kütüphanesi’nde rehberlik ve danışmanlık yaptı. 2007 yılından bu yana Çampınar Prof.Bahri Savcı Kütüphanesi adına 14 kitap yayınladı.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine de başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 18:00