Vezirköprü’nün köyleri Osmancık’a bağlanıyor

FATİH BATTAR

Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Tahtaköprü, Sarıdibek, Alanşeyhi, Öğürlü, Alan, Beşpınar, Karaköy ve Esentepe köyleri yeni yol ile Osmancık’a bağlanıyor.

Vezirköprü’ye 45 km, Osmancık’a ise 20 km uzaklıkta olan köylere yol olmadığı için gidiş-geliş yapılamıyordu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vezirköprü’nün 8 köyünün yeni yol ile Osmancık’a bağlanacağını söyledi.

Kaya; “Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı 2100 nüfuslu Tahtaköprü, 2 bin 850 nüfuslu Sarıdibek, 1 350 nüfuslu Alanşeyhi, 2 bin 500 nüfuslu Öğürlü, 1000 nüfuslu Alan, 1350 nüfuslu Beşpınar, 900 nüfuslu Karaköy ve 500 nüfuslu Esentepe köyleri Vezirköprü ilçesine 45 km uzaklıkta, Osmancık ilçemize ise 20 km uzaklıkta olmasına rağmen Osmancık’a herhangi bir ulaşım yolu olmaması sebebiyle gelip gidilemiyordu. Bu eksikliği gidermek için yolun yapım çalışmalarına başladık. İnşallah en kısa zamanda bitirip asfaltlayacağız. Bu yol yapıldığında yaklaşık 15.000 kişilik bir nüfus Osmancık’a konforlu ve rahat bir şekilde gelip gidecekler, belki de Osmancık’a yerleşecekler. Bu hizmetin Osmancık sanayisine, esnafına, pazarlarına ve iş gücüne katkı sağlayacağını umuyorum. Osmancık’ımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 13:18