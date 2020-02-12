Yolda bulduğu 17 bin TL'yi sahibine ulaştırdı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu ve içinde 17 bin lira olan çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Karayollarında işçi olarak çalışan Murat Bardak, Osmancık Sanayi Sitesi'nde, içinde 17 bin lira olan bir çanta buldu.

Çantayı Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götüren Bardak, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine belediye hoparlöründen anons yapıldı.

Aracının tamiri için geldiği sanayide çantasını kaybeden İhsan Yıldırım, anonsu duyunca belediyeye giderek parasını teslim aldı.

Yıldırım, Bardak'a teşekkür ederek, "Karşılığında bir miktar para vermek istedim fakat kabul etmedi. Bunun insanlık vazifesi olduğunu söyledi. Örnek gösterilecek bir davranış. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim." dedi.

Bardak ise paranın sahibi bulunduğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Çantayı bulunca öncelikle çevrede sahibini aradım. Bulamayınca belediyeye getirdim. Çok şükür, sahibine teslim edildi. Biz helal para kazanan insanlarız, hak etmediğimiz paraya el süremeyiz." diye konuştu.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2020, 17:31