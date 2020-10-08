6 marka Karataş Grup’ta

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Çorum'un ilk ve tek otomobil sayfası olan OTOPARK tarafından düzenlenen ‘11. Tanıtım Günleri’ devam ediyor.

Fiat, Honda, Hyundai, Peugeot, Opel ve Citroen yetkili satıcısı Karataş Otomotiv’in evsahipliğinde düzenlenen ‘OTOPARK Tanıtım Günleri’ dün Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren Karataş Grup’ta gerçekleşti.

Düzenlenen programa Karataş Otomotiv Genel Müdürleri Özcan Erişen ve Gürkan Tunç, Hyundai Satış Müdürü İbrahim Saçmacı, Servis Müdürü Selçuk Arslan, Satış Danışmanları Mehmet Gençkurt, Erdem Erişen ve Özge Sevinçoğlu; Honda Satış Müdürü Fatma Kınacı, Servis Müdür Vekili Hamza Memiş, Satış Danışmanları Recep İnce ve Ümit Can; Peugeot, Opel ve Citroen Satış Müdürü Ufuk Özdemir, Servis Müdürü Ertunç Eritir, Peugeot Satış Danışmanları Hasan Tufan ve Dilara Parlatan, Opel Satış Danışmanları Umut Özdemir ve Tuğba Özdemir, Citroen Satış Danışmanları Bilal Düven ve Emre Kolaylıoğlu, Fiat Satış Müdürü Metin Derya, Servis Müdürü Adnan Sarıgül, Satış Danışmanları Zafer Buyruk, İsa Genç, Evren Gülenoğlu ve Gizem Yılmaz ile Karataş Grup müşterileri katıldı.

6 MARKA KARATAŞ ÇATISI ALTINDA BULUŞTU

Çorum’da otomotiv sektörünün nabzını tutan ve otomobil tutkunları tarafından ilgiyle takip edilen OTOPARK sayfası ile otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından Karataş Grup işbirliğinde düzenlenen programda Fiat, Honda, Hyundai, Peugeot, Opel ve Citroen’in yeni modelleri ile satış ve servis hizmetleri tanıtıldı.

40 yılı aşan tecrübesiyle Çorum’da otomotiv sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan Karataş Grup, Opel ve Citroen’le birlikte bünyesindeki bayilik sayısını 6’ya çıkardı.

Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini en büyük öncelik olarak gören Karataş, yeni markalarla otomotiv sektöründeki büyümesini sürdürdü.

HYUNDAİ TUCSON’DA KAMPANYA

Hyundai Satış Müdürü İbrahim Saçmacı, Tucson modelini düşük faizli kredi seçenekleriyle müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyledi.

İbrahim Saçmacı, Hyundai’nin i10, yeni i20, Tucson ve Kona modellerinin yanı sıra H100 adlı ticari modelini satışa sunduklarını hatırlattı.

Servis Müdürü Selçuk Arslan ise her model yaşına uygun özel servis paketleri hazırladıklarını belirterek, “Kış bakımı yaptırmak isteyenleri servisimize bekliyoruz” dedi.

Ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti de verdiklerini hatırlatan Selçuk Arslan, aracı için düzenli bakım yaptıran müşterilerine sundukları cazip fırsatların sürdüğünü sözlerine ekledi.

HONDA FİNANS’TAN KREDİ DESTEĞİ

Honda Satış Müdürü Fatma Kınacı, “Honda Finans işbirliğiyle 12 aya varan uygun kredi seçenekleri sunuyoruz” dedi.

Meroto Plaza olarak 2020 yılında da yükselen bir satış grafiği ortaya koyduklarını vurgulayan Fatma Kınacı, Honda’nın yeni Civic Sedan, Civic HB, CR-V ve HRV’nin yanı sıra Typer ve NSX gibi modellerden oluşan zengin bir ürün gamına sahip olduğunu dile getirdi. Kınacı, Honda Jazz Hybrid, Accord ve City modellerinin de gelecek yıl piyasaya sunulmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

2011 model öncesi ile 2012-2016 model yılları arasındaki Honda’lar için düzenlenen periyodik bakım kampanyasının sürdüğünü belirten Servis Müdür Vekili Hamza Memiş ise “2011 model öncesi tüm araçlar için ücretsiz ürün güncelleme hizmetimiz devam ediyor” diye konuştu.

PEUGEOT, OPEL ve CİTROEN’DEN YENİ MODELLER

Peugeot, Opel ve Citroen Satış Müdürü Ufuk Özdemir, PSA bünyesindeki üç markanın yeni model araçlarını otomobil tutkunlarıyla buluşturduklarını söyledi.

Düşük faizli kredi imkanı içeren kampanyaların devam ettiğini vurgulayan Ufuk Özdemir, “Peugeot’nun 208, 308, 508, 2008, 3008, 5008, Rifter ve Boxer modellerini; Opel’in Corsa, Astra HB, Crossland X, Grandland X ve Combo modellerini; Citroen’in yeni C3, C3 Aircross, C5 Aircross, Berlingo ve Jumper modellerini satışa sunuyoruz” dedi.

Özdemir, yeni Opel Insignia ve yeni Mokka X’in de yakında plazalarında yerini alacağını müjdeledi.

Satış sonrası hizmetlere dair kampanyaların devam ettiğini belirten Servis Müdürü Ertunç Eritir ise Karataş Grup olarak Peugeot ve Citroen sahiplerine 3 yaş ve üzeri araçları için indirimli bakım kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Koronavirüs salgınına karşı servise gelen tüm araçların giriş ve teslimatları sırasında UV uygulamasıyla sterilize edildiğini anlatan Ertunç Eritir, “Araçları bir ay kalıcı olan alkolsüz ve onaylı dezenfektanlarla virüslerden arındırıyoruz. Öte yandan verdiğimiz kuponla yıl sonuna kadar ikinci bir dezenfekte uygulamasını da hediye ediyoruz” dedi. Eritir, aracına bakım yaptıran müşterilerine klima dezenfektanlarında da yüzde 30 indirim uyguladıklarını ifade etti.

FİAT SATIŞTA LİDER

Fiat Satış Müdürü Metin Derya, “Çorum’da hem binek hem de ticari grupta pazar lideri konumundayız” dedi.

Fiat’ın Panda, Egea Ailesi, 500, 500L, 500X gibi binek modellerinin yanı sıra Ducato, Pratico, Doblo ve Fiorino gibi ticari modellerini müşterilerinin beğenisine sunduklarını hatırlatan Metin Derya, tüm binek ve ticari modellerde cazip koşullarda kredi desteği sağladıklarını kaydetti.

“Ticari modellerimizden Doblo ve Fiorino’da 12 aya varan sıfır faizli kredi kampanyamız devam ediyor” diyen Derya, “Satış danışmanlarımızdan Hasan Tahsin Ünverdi ve Gamze Zile ile birlikte Amasya Şubemizle de müşterilerimizin hizmetindeyiz” diye konuştu.

Fiat’ın servis kampanyalarını anlatan Servis Müdürü Adnan Sarıgül, 3 yaş ve üzeri garantisi bitmiş araçlar için ‘Bakım senden, garanti bizden’ adlı kampanya başlattıklarını açıkladı.

‘Eko Bakım’ paketi dahilinde indirimli yağ değişim kampanyasının sürdüğünü anlatan Adnan Sarıgül, “Kovid süzücü’ olarak isimlendirilen antibakteriyel filtre kampanyamızın yanı sıra Ak Sigorta bünyesindeki kasko işlemlerinde ‘Fiat Yol Arkadaşım Connect’ paketi hediyesi gibi çeşitli fırsatlar sunuyoruz” şeklinde konuştu.

OTOPARK Tanıtım Günleri’ne 11. kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karataş Grup yöneticileri, Fiat, Honda, Hyundai, Peugeot, Opel ve Citroen’in yeni modellerini yakından görüp test etmek, kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren plazalarına davet ettiler.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 10:36