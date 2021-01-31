Trafik kazalarının hemen öncesinde yaşanan diyaloglar dikkat çekiyor.

Sosyal mecralarda yer alan bir paylaşım, trafik kazası kurbanlarının son anlarındaki ibret dolu sözleri gözler önüne seriyor.

Biz de, bu derlemeyi OTOPARK köşemize taşıyarak, ‘Acele etme, ecele gitme!’ çağrısına destek veriyoruz.

KAZA ÖNCESİ SON DİALOGLAR

- “Abi 190 basıyorum "bana mısın" demiyor!

- Dinle abi! Ben Erzurum'a 10 saatte gitmiş adamım...

- Mola vermeyi hiç sevmem.. Direksiyona bi oturdum Kars'ta indim abi!

- Adama bak lan beni solladı ş...siz! Bak şimdi abi!

- Viraja 150 ile giriyorum benim araba hiç yatmıyor. Sanki düz yoldayım...

- Alooo İsmail abi! Sen hâlâ Bolu'da mısın? Biz Ankara'ya girmek üzereyiz...

- Abi burada radar yok o yüzden basıyorum. Heyecan yapmayın...

- Herife bak bana makas attı. Adam makas görmemiş... Bak şimdi!

- Abi yol kaymak gibi... Ben basmıyorum araba kayıyor abi!

- Bak şimdi bak..! Tırın arkasından çıkıp öyle bir sollayacağım ki tır şoförü aptala dönecek!

- Bas bas abi! Arabanın hakkını ver!

- Hacı abi yol yapmış adamlar, yolun hakkını ver! Bas abi bas!

- Ş...siz görüyorsun 180 ile geliyorum. Neden yol vermiyorsun?

- Yaaa abi kamyonun arkasına bu kadar girmeye ne gerek vardı ki?

- Abi frene bas frene!!!!....

Acele etme, ecele gitme!

Lütfen sevdiklerimizi üzmeyelim, üzülmeyelim!”

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 21:21