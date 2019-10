Ahlatcı’da avantajlı kampanyalar

RECEP MEBET

Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfası tarafından düzenlenen ‘10. Tanıtım Günleri’ sona erdi.

OTOPARK Tanıtım Günleri’nin son durağı, Volkswagen, Skoda ve Seat yetkili satıcısı Ahlatcı Otomotiv oldu.



Çorum’da otomotiv sektörünün nabzını tutan OTOPARK tarafından düzenlenen ‘Tanıtım Günleri’ dün Ankara Yolu 7. kilometrede hizmet veren Ahlatcı Plazalar’da gerçekleşti.

Düzenlenen programa Ahlatcı Otomotiv Genel Müdürü Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı, Volkswagen Satış Müdürü Hande Plevne, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Nesimi Gözüaçık, Satış Danışmanları Hazım Gürel, İsmail Bahar, Hakan Ülgü, Murat Yiğit, Aylin Kantemir ve İzzet Bilge, Skoda ve Seat Satış Müdürü Murat Arslan, Servis Müdürü Kadir Ceylan, Satış Danışmanları Ayşe Pala, Ufuk Çeliker ve Emel Konukman, DOD İkinci El Satış Şefi Orkun Tunç, Satış Danışmanları Emre Tüter ve Mehmet Fırat Okur ile Ahlatcı Otomotiv müşterileri katıldı.



VOLKSWAGEN’DE AVANTAJLI KAMPANYALAR

Volkswagen Satış Müdürü Hande Plevne, binek modellerde yüzde 30’a varan indirim avantajları sunduklarını açıkladı.

Ticari modellerde ise nakit indirimi fırsatlarının sürdüğünü vurgulayan Hande Plevne, 12 aya varan sıfır faizli kredi desteğinin devam ettiğini söyledi.

Sınıflarının gözdesi olan modellerle otomotiv sektöründe iddialı olduklarını vurgulayan Plevne, “Yeni Passat, Polo, Golf, T-Roc, Tiguan ve Arteon gibi binek modellerimizin yanı sıra Yeni Crafter Pick up, servis ve okul taşıtı versiyonu ile Caddy, Transporter Camlıvan, Cityvan, Caravella ve Amarok gibi ticari modellerimizi müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

Yakın bir gelecekte bazı modellerin Türkiye’de üretimine başlanacağını dile getiren Plevne, Volkswagen Doğuş Finans (VDF) ayrıcalığıyla 48 aya varan vadeli ödeme imkanı içeren düşük faizli kredi kampanyasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

‘SERVİSTE BÖLGE ÜSSÜYÜZ’

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Nesimi Gözüaçık, “Ahlatcı Otomotiv olarak temsil ettiğimiz markaların bölge üssü konumundayız” dedi.

Servis hizmetlerinde bir ilke imza atarak kalite güvencelerini ortaya koyan ‘Hasar Onarım Sertifikası’ verdiklerini vurgulayan Nesimi Gözüaçık, ‘Mobilite Garantisi’ adlı uygulamanın da devam ettiğini hatırlattı.

Gözüaçık, “Yolda başınıza gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı kendinizi güvende hissedeceğiniz geniş çapta bir yol yardım paketi sunuyoruz. Mobilite Garantisi adlı bu uygulama kapsamında, aracınızın garantisi bitse bile, periyodik bakımını servisimizde yaptırmanız halinde, bir sonraki bakıma kadar 1 yıl süreyle ücretsiz çekici ve acil servis hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlıyoruz” dedi.

Tüm binek ve ticari araçlar için ücretsiz kış kontrolü hizmetlerinin sürdüğünü anlatan Gözüaçık, oto kuaför, boyasız göçük düzeltme, cam ve kaput filmi uygulamaları alanında da çözümler sunduklarını kaydetti.

Kış lastiği satışlarında ücretsiz montaj ve lastik oteli hizmeti verdiklerini belirten Gözüaçık, “2 yaş ve üzeri ticari araçlarda ‘Kazandıran Servis Kampanyası’ ile yedek parça ve işçilikte yüzde 30’a varan indirimler uyguluyoruz” diye konuştu.



SKODA ve SEAT’TA İNDİRİM ZAMANI

Skoda ve Seat Satış Müdürü Murat Arslan, her iki marka için 12 aya varan sıfır faizli kredi kampanyasının sürdüğünü dile getirdi.

“Skoda Octavia ve Kodiaq modellerinde kaçırılmaz indirimler var” diyen Murat Arslan, Seat Leon 1.6 TDI Style DSG şanzıman paketinde de cazip fiyatlar sunduklarını söyledi.

Kampanya fırsatlarına ek olarak hurda teşviği ve Ekim ayına özel fiyatlar sunduklarını vurgulayan Arslan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Plazamızda Skoda Superb’in yanı sıra Octavia, Fabia, Kodiaq ve Karoq modellerini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Seat Leon, Ibiza, Ateca ve Arona da plazamızda yer alan modeller arasında.”



SERVİSTE UZMAN KADRO

Skoda ve Seat Servis Müdürü Kadir Ceylan, alanında uzman bir kadro ile hizmet verdiklerini söyledi.

Her iki markanın tüm modelleri için ücretsiz check-up ve oto yıkama gibi hizmetlerin yanı sıra oto kuaför ve boyasız göçük düzeltme işlemlerini yerine getirdiklerini anlatan Kadir Ceylan, en büyük önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu dile getirdi.

Ceylan, “3 yaş ve üzeri Skoda modellerinin bakım ve onarımında yüzde 30’a varan indirim imkanı sağlıyoruz. Seat modellerinde ise 2 yaş ve üzeri araçlarda yüzde 20’ye ulaşan oranda indirimler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



DOD’LA 2. ELDE GARANTİ

Doğuş Oto Değerlendirme (DOD) Satış Şefi Orkun Tunç, 180 bin kilometre altında ve 8 yaşını doldurmamış tüm ikinci el araçlarda satış sonrası 3 ay boyunca garanti güvencesi sunuyoruz” dedi.

İkinci elde ‘birinci sınıf’ hizmet anlayışıyla, plaza konseptinde hizmet verdiklerini belirten Orkun Tunç, her marka ve model ikinci el araç alım, satım ve takas hizmetlerini Doğuş Otomotiv güvencesiyle sunduklarını kaydetti.

Tunç, “Her marka, model ve yaşta araç alım, satım hizmetleri sunan DOD, ikinci el araçlarda ‘garanti’ hizmeti sunan, satılan her aracı kaporta aksamından motor aksamına kadar tüm detaylarıyla ‘101 Nokta Ekspertizi’ne tabi tutan, uzman personeliyle araç devir, noter ve ruhsat işlemlerini müşterileri adına gerçekleştiren, her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları ile müşterilerine ikinci el araç alıp satmanın rahatlığını sağlayan bir marka” diye konuştu.

Satış ve servis başta olmak üzere devam eden kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak, Volkswagen, Skoda ve Seat’ın yeni modellerini yakından görüp test etmek isteyen herkes, Ankara Yolu Bulvarı’nda hizmet veren Ahlatcı Plazalar’a davet edildi.

