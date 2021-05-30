Araç muayeneye de yapılandırma geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne sunulan 15 maddelik yeni af paketi, devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayacak.

Motorlu taşıt sahiplerini de yakından ilgilendiren yasal düzenlemeye göre, araç muayene cezalarına da af geleceği belirtiliyor.

İktidar partisi tarafından hazırlanan yeni af yasası ile Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezaları, öğrenim kredisi dahil devlete olan borçlar yapılandırılabilecek.

Borçların kapatılması için önemli bir fırsat olarak değerlendirilen düzenleme ile esnaf, hekim ve avukatların aidat borçlarının ardından araç muayene cezalarının da kapsam içerisine alındığı bildirildi.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Komisyon görüşmeleri sırasında pakete eklenen maddeye göre, araç muayene cezaları da yeniden yapılandırılabilecek.

Edinilen bilgilere göre, kanunun yayımlanacağı tarihten araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak.

Bu düzenleme ile birlikte aracının muayenesini zamanında yaptırmayanlar, misalen 375 liralık bir muayene tutarına ek olarak 112 liralık ceza yerine 33 lira faiz ödemiş olacaklar.

Düzenlemeyle ilgili detayların, yasanın Meclis’te kabul edilmesinin ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.