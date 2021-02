Araç sahiplerine kış hatırlatması

Kış mevsiminde alınacak küçük tedbirlerin, araç sahiplerini karşılaşabilecekleri olumsuzluklardan koruyacağı hatırlatıldı.

OTOPARK köşemize konuşan uzmanlar, kış aylarında yolda kalmak istemeyen sürücülere önemli tavsiyelerde bulundular.

Bu yıl kış aylarının geçmişe göre daha ılık ve yağışsız geçtiğini belirten uzmanlar, yine de mevcut koşullara göre alınması gereken tedbirler olduğuna işaret ettiler.

Kış sezonunda araç bakımının püf noktalarını anlatan uzmanlar, şunları söylediler:

“Hava sıcaklığındaki ani değişimler otomobil ve ticari araç kullanıcılarını da etkiliyor. Böylesi bir dönemde uyarıları yabana atmadan tedbirlere riayet etmek gerekiyor.

Kış aylarında alınması gereken önlemleri sıralamak gerekirse, arıza çıkarması muhtemel bazı noktalara dikkat çekmek gerekir.

Aracınız yeni dahi olsa tedbir alınmadığı müddetçe kış mevsimininin risklerinden etkilenme ihtimaliniz yüksektir. Zira yapılan araştırmalar, araçlardaki arızaların daha çok bu sezonda ortaya çıktığını gösteriyor.

Kaygan veya buzlu yol şartlarında oluşan kazalar ile zeminden kaynaklanan etkenler nedeniyle oluşan korozyon da dikkat çekiyor.

Kış lastiği zaten bu dönemin vazgeçilmezlerinden ancak dikkat edilmesi gereken diğer hususları da akıldan çıkarmamak lazım.

Radyatörlerdeki suyun donmasını önleyen antifriz sıvısı mutlaka kontrol edilmeli. Silecek kontrolü ve değişimi de unutulmaması gereken başlıklardan biri. Diğer taraftan, silecek suyu da kış aylarında yola çıkmadan kontrol edilmeli.

Far kullanımının yaza göre daha fazla olduğu kış aylarında sağlıklı sürüş için görüş mesafesi de ön plana çıkıyor. Bu yüzden kış mevsiminde far ayarları asla unutulmamalı.

Yol koşulları otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminin aşınmasını hızlandırır. Fren donanımı da bu koşullardan olumsuz etkilenir. Bu yüzden, fren ve freni oluşturan parçaların her zaman büyük bir titizlikle ele alınması ve en ufak aksaklıkta değiştirilerek yenilenmesi lazım.

Sezon öncesi hava ve polen filtrelerinin değişimi aracın nefes almasını rahatlatır. Öte yandan, donma ihtimaline karşı yakıt filtresinin kontrol edilmesi ve duruma göre yenilenmesi olası arızaların önüne geçmesini sağlar.

Sıfırın altındaki hava sıcaklıklarında aracın aküsü voltaj veya güç kaybına uğrar. Bu durum aracın marş basmasında sorun yaşanması anlamına gelir. Kullanım ömrünü tamamlamak üzere olan aküler de sizi yolda bırakabilir. O nedenle kış sezonunda akü testi yaptırmanın önemi büyüktür. Kışın güvenli yolculuk yapmak istiyorsanız, bu tedbirleri dikkate almanız faydalı olacaktır.”