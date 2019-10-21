Araç sorgulamada yeni uygulama

İkinci el araçların kilometre bilgilerinin yanı sıra hasar kaydına ilişkin veriler de PTT sistemi üzerinden paylaşılmaya başlandı.

‘Araç Hasar Sorgulama’, ‘Araç Hasar Detay Sorgulama’ ve ‘Araç Değişen Parça Sorgulama’ başlıkları altında yer alan hizmetler, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden erişime açıldı.

Dikkat çeken uygulama, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT A.Ş. arasında imzalanan ‘Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol’ kapsamında hizmete sunuldu.

Büyük ilgi gören uygulamaya ek olarak ‘Araç Hasar Sorgulama’ hizmetiyle araçların fiziki durumuna ilişkin bilgiler de sistem üzerinden paylaşılmaya başlandı.

PTT tarafından hizmete sunulan uygulama sayesinde, ikinci el araçların satışında karşılaşılabilen ‘kilometrede oynama’ gibi sorunların önüne geçildiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, devreye giren uygulamayı 1,5 milyonu aşkın kişi kullandı.

İkinci el araç almak isteyenlerin plaka veya şasi numarasını sisteme girerek kullanabildikleri sistemde işlem bedelleri de belirlendi.

Araç hasar durumu ve detayları ile değişen parça sorgulama şeklinde sunulan hizmette her başlık için 8 TL bedel ödemek gerekiyor.

Araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometre bilgisinin güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine imkan sağlayan uygulamanın yakında diğer e-ticaret platformlarında da kullanıma sunulması planlanıyor.

Vatandaşlar, ikinci el araçların muayene ve kilometre bilgilerine, PTT Bank internet bankacılığıyla, PTT Bank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret platformu ‘www.epttavm.com’ veya ‘HGS-Online Bakiye Yükle’ mobil uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.