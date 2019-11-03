Aracınız kışa hazır mı?

Yaklaşan kış mevsimi öncesi motorlu taşıtlar için kış bakımı sezonu açıldı.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, hava koşulları ağırlaşmadan önce araçların kış bakımının yaptırılması gerektiğine dikkat çekti.

OTOPARK köşemiz için açıklamalarda bulunan Tahsin Şahin, ulaşım ve nakliye açısından vazgeçilmez olan motorlu taşıtların kış bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.



‘ARACINIZ KIŞA HAZIR MI?’

“Kış yaklaşırken evlerimizde kış temizliği yapıyoruz. İşyerlerimizde de kış için gerekli değişimleri yapıyoruz. Peki hem kendi hem de sevdiklerimizin canını emanet ettiğimiz araçlarımızı kışa hazırlıyor muyuz?” diye soran Şahin, “Bu sorunun cevabı hayati önem taşıyor. Çünkü bir otomobilin kışa hazır olması demek, soğuk hava koşulları, kaygan zemin, azalan görüş mesafesi gibi durumlara hazırlıklı olmak üzere gerekli önlemleri almak demektir. Söz konusu önlemler, yolda kalmanıza engel olabilir, aracınızı daha uzun yıllar sorunsuz kullanmanıza yardımcı olabilir, aracınızın kış boyunca performansının yüksek olmasına yardımcı olabilir. Aracınızı kışa hazırlamak, hepsinden önce, sizin ve sevdiklerinizin ve hatta hiç tanımadığınız diğer ailelerin, çocukların ya da bebeklerin güvenliği için hayati önem taşır” dedi.



TEDBİRSİZLİK KAZA RİSKİNİ DE ARTIRIYOR

“Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçlarımızı kış şartlarına göre hazırlamalıyız” diyen Tahsin Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sürücüler, motor bakımından başlayarak hiçbir detayı atlamadan araçlarının kış bakımını yaptırmalı.

Trafikteki araç sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde alınacak bu tür tedbirler, kazaların önlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Zira olumsuz hava koşulları kaza riskini yükseltiyor. Bu nedenle olası kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız.

Şehirlerarası yolculuk yapacak sürücüler, araç bakımlarını yaptırmadan, zincirsiz ve çekme halatsız kesinlikle trafiğe çıkmamalı.”