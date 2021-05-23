Aracınızı doludan koruyun!

Hava sıcaklığındaki ani değişim, dolu yağışı riskini artırıyor.

OTOPARK köşemize konuşan uzmanlar, dolu hasarına maruz kalmak istemeyen araç sahiplerine önemli uyarılarda bulundular.

Çorum’da geçmiş yıllarda meydana gelen şiddetli dolu yağışları sonrası pek çok araçta hasar oluştuğuna işaret eden uzmanlar, alınabilecek bazı tedbirlerle hasarın en aza indirilebileceğini kaydettiler.

Kapalı park yeri bulamayan araç sahiplerinin dolu sırasında arabasını halı, battaniye gibi örtülerle korumaya çalıştığını hatırlatan uzmanlar, konuyla ilgili şu tavsiyelerde bulundular:

“Dolu yağışı araçların kaporta, cam, sunroof, ayna, far ve silecek gibi kısımlarına ciddi hasar verebiliyor. Oluşan hasar, aracın ikinci el değerini düşürse de çeşitli yöntemlerle onarımı mümkün.

Dolu hasarına maruz kalmamak isteyen araç sahipleri, meteorolojik uyarıları (hava durumunu) takip etmeli ve mutlaka tedbirli olmalı.

Tüm önlemlere rağmen dolu yağışına yakalanan sürücüler, trafikteyseler güvenli bir şekilde aracını kenara çekip durdurmalı ve asla dışarı çıkmamalı.

‘HİÇBİR ŞEY YOKSA PASPASLARI SERİN’

Eğer aracınızı park edecek üstü kapalı, emniyetli bir yer bulmadıysanız, camlardan gelebilecek tehlikelere karşı aracın içine doğru eğilin ve başınızı koruyun. Böylesi günlerde bagajınızda eski bir kilim veya büyük bir battaniye bulundurun. Yağış başladığında dolu taneleri size zarar vermeyecek boyutta ise aracı güvenli bir yere çekip üzerini kilim ve battaniye ile kaplayarak camları sıkıştırıp sabitleyin. Örtü sayesinde dolu tanelerinin çarpma şiddeti hafifleyeceğinden oluşabilecek hasarın da önüne geçilmiş olur.

Araçta battaniye türü bir şey yoksa zemindeki paspasları da bu amaçla kullanabilirsiniz. Elbette yüzeyin tamamını kaplamaz ama en azından bir bölümünü koruma imkanı sağlar.

Öte yandan bu tür havalarda, aracınızı bir kaç gün ücretini ödeyerek kapalı parklara çekmek, dolunun sebep olacağı hasara maruz kalmaktan daha iyidir.

Son aşamada ise dolu yağışı sonrası aracınızı kontrol edin. Hasar varsa hemen video görüntüsü ve fotoğraf çekin. Ardından sigorta şirketinizle görüşün. Dolu hasarını kaskonuz karşılıyor mu öğrenin. Tüm süreç geçtikten ve aracınızı servise tamir ettirdikten sonra, ikinci el olarak satma ihtimalinize karşı çektiğiniz görüntüleri muhafaza etmenizde fayda var.”