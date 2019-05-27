Araçlarda dolu hasarı

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Son yılların en şiddetli dolu yağışına maruz kalan Çorum’da çok sayıda motorlu taşıtta hasar oluştuğu bildirildi.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fatih Kankurdan, geçtiğimiz Cuma günü yaşanan meteorolojik olayda Çorum merkezin yanı sıra çevre ilçe ve köylerdeki pek çok araçta dolu hasarı meydana geldiğini açıkladı.

Yaşanan afetin boyutlarının yağış sonrası net bir şekilde ortaya çıktığını anlatan Fatih Kankurdan, yaptıkları incelemelerde taşıtların kaportalarında oluşan göçüklerin yanında bazı araçların cam, ayna ve farlarının hasar gördüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Hayatı olumsuz etkileyen olay sonrası tüm Çorum halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan Kankurdan, “Ülkemizde son yıllarda yoğunlaşan bu tip katostrofik hasarların onarımları sigorta şirketlerince karşılanmaktadır” dedi.

“Boyasız göçük düzeltme tekniği ile özel alet ve takımlar kullanılarak, alanında uzman teknisyenlerce dolu hasarlarının giderilebildiğini vurgulayan Kankurdan, “Bu işlem sırasında araç orijinalliğinde ve değerinde herhangi bir kayıp söz konusu olmamaktadır” ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.

Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

OTOMOBİL

Markası Modeli Fiyatı (TL) Audi A4 Sedan 1.6 1997 26 bin BMW 520i Standart 1999 39 bin Chevrolet Aveo 1.4 LT 2011 42 bin Citroen C5 1.6 HDI Dynm 2011 53 bin Fiat Idea 1.3 MJet Active 2005 26 bin Fiat Siena 1.4 EL 1999 13 bin Ford C-Max 1.6 TDCI Ghi 2006 49 bin Ford Mondeo 2.0 Ghia 1998 20 bin Honda Civic 1.6i VTEC E 2007 57 bin Hyundai i20 1.4 CRDI Jmp 2017 66 bin Hyundai i30 1.6 CRDI Elit 2013 87 bin Mazda 323 1.6 GLX 1997 16 bin Opel Astra 1.6 Enjoy 2013 65 bin Opel Corsa 1.4 Enjoy 2004 31 bin Opel Vectra 1.6 Elegance 2004 41 bin Peugeot 206 1.4 XR 2000 27 bin Renault R 12 Toros 1997 17 bin Renault R 19 1.6 Eu RNE 1998 18 bin Renault Broadway 1.4 GTE 1993 13 bin Renault Clio 1.4 RTA 2001 23 bin Renault Fluence 1.6 Privile 2012 65 bin Renault Megane 1.6 RXT 2000 32 bin Renault Symbol 1.4 Authen 2008 38 bin Seat Ibiza 1.4 TDI Referenc 2005 30 bin Skoda Fabia 1.4 Special 2005 33 bin Toyota Corolla 1.6 XL 1993 20 bin Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 39 bin Toyota Corolla 1.6 Comfort 2007 57 bin Toyota Corolla 1.6 Elegant 2011 71 bin Volkswagen Golf 1.6 Pasifi 2003 40 bin Volkswagen Jetta 1.4 TSI C 2012 75 bin Volkswagen Passat 1.4 TSI 2013 90 bin Volkswagen Polo 1.4 Trend 2006 45 bin Volvo S40 1.6 D Premium 2009 60 bin

TİCARİ ARAÇ

Markası Fiyatı (TL) Fiyatı (TL) Fiat Doblo Combi 1.6 Mjet 2015 57 bin Fiat Fiorino Cargo 1.3Mjet 2015 52 bin Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet 2008 25 bin Ford To. Connect 1.8 TDCI 2011 54 bin Ford To. Couirier 1.6 TDCI 2017 81 bin Ford Transit 190 V 1998 28 bin Ford Transit 350 L 2015 42 bin Hyundai H100 2.5 DLX P 2000 16 bin Nissan Vanette 2.3 Cargo 1996 13 bin Mercedes-Benz Vito 112 C 2002 39 bin Opel Combo 1.3 CDTI Cm 2006 27 bin Peugeot Bipper 1.3 HDI CP 2016 49 bin Peugeot Partner 1.6 HDI A 2010 38 bin Renault Kangoo M 1.5 DCI 2006 25 bin Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2005 39 bin Volkswagen Caravelle 2.0T 2015 88 bin Volkswagen Transporter 2.0 2014 84 bin

NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir.