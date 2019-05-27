Araçlarda dolu hasarı

Son yılların en şiddetli dolu yağışına maruz kalan Çorum’da çok sayıda motorlu taşıtta hasar oluştuğu bildirildi.

Araçlarda dolu hasarı

RECEP MEBET

Son yılların en şiddetli dolu yağışına maruz kalan Çorum’da çok sayıda motorlu taşıtta hasar oluştuğu bildirildi.
Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fatih Kankurdan, geçtiğimiz Cuma günü yaşanan meteorolojik olayda Çorum merkezin yanı sıra çevre ilçe ve köylerdeki pek çok araçta dolu hasarı meydana geldiğini açıkladı.

Yaşanan afetin boyutlarının yağış sonrası net bir şekilde ortaya çıktığını anlatan Fatih Kankurdan, yaptıkları incelemelerde taşıtların kaportalarında oluşan göçüklerin yanında bazı araçların cam, ayna ve farlarının hasar gördüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Hayatı olumsuz etkileyen olay sonrası tüm Çorum halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan Kankurdan, “Ülkemizde son yıllarda yoğunlaşan bu tip katostrofik hasarların onarımları sigorta şirketlerince karşılanmaktadır” dedi.

“Boyasız göçük düzeltme tekniği ile özel alet ve takımlar kullanılarak, alanında uzman teknisyenlerce dolu hasarlarının giderilebildiğini vurgulayan Kankurdan, “Bu işlem sırasında araç orijinalliğinde ve değerinde herhangi bir kayıp söz konusu olmamaktadır” ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.

Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

OTOMOBİL

Markası

Modeli

Fiyatı (TL)

Audi A4 Sedan 1.6

1997

26 bin

BMW 520i Standart

1999

39 bin

Chevrolet Aveo 1.4 LT

2011

42 bin

Citroen C5 1.6 HDI Dynm

2011

53 bin

Fiat Idea 1.3 MJet Active

2005

26 bin

Fiat Siena 1.4 EL

1999

13 bin

Ford C-Max 1.6 TDCI Ghi

2006

49 bin

Ford Mondeo 2.0 Ghia

1998

20 bin

Honda Civic 1.6i VTEC E

2007

57 bin

Hyundai i20 1.4 CRDI Jmp

2017

66 bin

Hyundai i30 1.6 CRDI Elit

2013

87 bin

Mazda 323 1.6 GLX

1997

16 bin

Opel Astra 1.6 Enjoy

2013

65 bin

Opel Corsa 1.4 Enjoy

2004

31 bin

Opel Vectra 1.6 Elegance

2004

41 bin

Peugeot 206 1.4 XR

2000

27 bin

Renault R 12 Toros

1997

17 bin

Renault R 19 1.6 Eu RNE

1998

18 bin

Renault Broadway 1.4 GTE

1993

13 bin

Renault Clio 1.4 RTA

2001

23 bin

Renault Fluence 1.6 Privile

2012

65 bin

Renault Megane 1.6 RXT

2000

32 bin

Renault Symbol 1.4 Authen

2008

38 bin

Seat Ibiza 1.4 TDI Referenc

2005

30 bin

Skoda Fabia 1.4 Special

2005

33 bin

Toyota Corolla 1.6 XL

1993

20 bin

Toyota Corolla 1.6 Terra

2002

39 bin

Toyota Corolla 1.6 Comfort

2007

57 bin

Toyota Corolla 1.6 Elegant

2011

71 bin

Volkswagen Golf 1.6 Pasifi

2003

40 bin

Volkswagen Jetta 1.4 TSI C

2012

75 bin

Volkswagen Passat 1.4 TSI

2013

90 bin

Volkswagen Polo 1.4 Trend

2006

45 bin

Volvo S40 1.6 D Premium

2009

60 bin

TİCARİ ARAÇ

Markası

Fiyatı (TL)

Fiyatı (TL)

Fiat Doblo Combi 1.6 Mjet

2015

57 bin

Fiat Fiorino Cargo 1.3Mjet

2015

52 bin

Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet

2008

25 bin

Ford To. Connect 1.8 TDCI

2011

54 bin

Ford To. Couirier 1.6 TDCI

2017

81 bin

Ford Transit 190 V

1998

28 bin

Ford Transit 350 L

2015

42 bin

Hyundai H100 2.5 DLX P

2000

16 bin

Nissan Vanette 2.3 Cargo

1996

13 bin

Mercedes-Benz Vito 112 C

2002

39 bin

Opel Combo 1.3 CDTI Cm

2006

27 bin

Peugeot Bipper 1.3 HDI CP

2016

49 bin

Peugeot Partner 1.6 HDI A

2010

38 bin

Renault Kangoo M 1.5 DCI

2006

25 bin

Volkswagen Caddy 1.9 TDI

2005

39 bin

Volkswagen Caravelle 2.0T

2015

88 bin

Volkswagen Transporter 2.0

2014

84 bin

NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir.

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