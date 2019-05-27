Araçlarda dolu hasarı

RECEP MEBET
Son yılların en şiddetli dolu yağışına maruz kalan Çorum’da çok sayıda motorlu taşıtta hasar oluştuğu bildirildi.
Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fatih Kankurdan, geçtiğimiz Cuma günü yaşanan meteorolojik olayda Çorum merkezin yanı sıra çevre ilçe ve köylerdeki pek çok araçta dolu hasarı meydana geldiğini açıkladı.
Yaşanan afetin boyutlarının yağış sonrası net bir şekilde ortaya çıktığını anlatan Fatih Kankurdan, yaptıkları incelemelerde taşıtların kaportalarında oluşan göçüklerin yanında bazı araçların cam, ayna ve farlarının hasar gördüğünü tespit ettiklerini söyledi.
Hayatı olumsuz etkileyen olay sonrası tüm Çorum halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan Kankurdan, “Ülkemizde son yıllarda yoğunlaşan bu tip katostrofik hasarların onarımları sigorta şirketlerince karşılanmaktadır” dedi.
“Boyasız göçük düzeltme tekniği ile özel alet ve takımlar kullanılarak, alanında uzman teknisyenlerce dolu hasarlarının giderilebildiğini vurgulayan Kankurdan, “Bu işlem sırasında araç orijinalliğinde ve değerinde herhangi bir kayıp söz konusu olmamaktadır” ifadelerini kullandı.
İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.
Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:
OTOMOBİL
|
Markası
|
Modeli
|
Fiyatı (TL)
|
Audi A4 Sedan 1.6
|
1997
|
26 bin
|
BMW 520i Standart
|
1999
|
39 bin
|
Chevrolet Aveo 1.4 LT
|
2011
|
42 bin
|
Citroen C5 1.6 HDI Dynm
|
2011
|
53 bin
|
Fiat Idea 1.3 MJet Active
|
2005
|
26 bin
|
Fiat Siena 1.4 EL
|
1999
|
13 bin
|
Ford C-Max 1.6 TDCI Ghi
|
2006
|
49 bin
|
Ford Mondeo 2.0 Ghia
|
1998
|
20 bin
|
Honda Civic 1.6i VTEC E
|
2007
|
57 bin
|
Hyundai i20 1.4 CRDI Jmp
|
2017
|
66 bin
|
Hyundai i30 1.6 CRDI Elit
|
2013
|
87 bin
|
Mazda 323 1.6 GLX
|
1997
|
16 bin
|
Opel Astra 1.6 Enjoy
|
2013
|
65 bin
|
Opel Corsa 1.4 Enjoy
|
2004
|
31 bin
|
Opel Vectra 1.6 Elegance
|
2004
|
41 bin
|
Peugeot 206 1.4 XR
|
2000
|
27 bin
|
Renault R 12 Toros
|
1997
|
17 bin
|
Renault R 19 1.6 Eu RNE
|
1998
|
18 bin
|
Renault Broadway 1.4 GTE
|
1993
|
13 bin
|
Renault Clio 1.4 RTA
|
2001
|
23 bin
|
Renault Fluence 1.6 Privile
|
2012
|
65 bin
|
Renault Megane 1.6 RXT
|
2000
|
32 bin
|
Renault Symbol 1.4 Authen
|
2008
|
38 bin
|
Seat Ibiza 1.4 TDI Referenc
|
2005
|
30 bin
|
Skoda Fabia 1.4 Special
|
2005
|
33 bin
|
Toyota Corolla 1.6 XL
|
1993
|
20 bin
|
Toyota Corolla 1.6 Terra
|
2002
|
39 bin
|
Toyota Corolla 1.6 Comfort
|
2007
|
57 bin
|
Toyota Corolla 1.6 Elegant
|
2011
|
71 bin
|
Volkswagen Golf 1.6 Pasifi
|
2003
|
40 bin
|
Volkswagen Jetta 1.4 TSI C
|
2012
|
75 bin
|
Volkswagen Passat 1.4 TSI
|
2013
|
90 bin
|
Volkswagen Polo 1.4 Trend
|
2006
|
45 bin
|
Volvo S40 1.6 D Premium
|
2009
|
60 bin
TİCARİ ARAÇ
|
Markası
|
Fiyatı (TL)
|
Fiyatı (TL)
|
Fiat Doblo Combi 1.6 Mjet
|
2015
|
57 bin
|
Fiat Fiorino Cargo 1.3Mjet
|
2015
|
52 bin
|
Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet
|
2008
|
25 bin
|
Ford To. Connect 1.8 TDCI
|
2011
|
54 bin
|
Ford To. Couirier 1.6 TDCI
|
2017
|
81 bin
|
Ford Transit 190 V
|
1998
|
28 bin
|
Ford Transit 350 L
|
2015
|
42 bin
|
Hyundai H100 2.5 DLX P
|
2000
|
16 bin
|
Nissan Vanette 2.3 Cargo
|
1996
|
13 bin
|
Mercedes-Benz Vito 112 C
|
2002
|
39 bin
|
Opel Combo 1.3 CDTI Cm
|
2006
|
27 bin
|
Peugeot Bipper 1.3 HDI CP
|
2016
|
49 bin
|
Peugeot Partner 1.6 HDI A
|
2010
|
38 bin
|
Renault Kangoo M 1.5 DCI
|
2006
|
25 bin
|
Volkswagen Caddy 1.9 TDI
|
2005
|
39 bin
|
Volkswagen Caravelle 2.0T
|
2015
|
88 bin
|
Volkswagen Transporter 2.0
|
2014
|
84 bin
NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir.