Bayram için yola çıkacaklar dikkat!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala çoğu evde yolculuk hazırlıkları başladı.

Bayram ziyareti için yola çıkmaya hazırlanan sürücülere seslenen uzmanlar, araç kontrolü ve yol güvenliği konularında önemli tavsiyelerde bulundular.

Güven ve konfor içinde seyahat edilmesi için araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, alınacak tedbirlerin hayati önem taşıdığına işaret ettiler.

OTOPARK köşemize konuşan uzmanlar, yaptıkları açıklamalarda şu bilgilere yer verdiler:

“Bayram tatilini ailesi ile birlikte tatile giderek değerlendirmek isteyenler veya bayramı farklı şehirlerdeki sevdikleri ile birlikte geçirmek isteyenlerin ortak sorunu şüphesiz ki bayram trafiğidir. Trafik nedeniyle uzayan yolculukların yanı sıra kazalar da kaçınılmaz olmaktadır. Daha kısa sürede hedeflenen yere varma isteği ve dikkatsizlik gibi nedenlerden dolayı kazaların görülme olasılığı her geçen yıl artış göstermektedir.

Bazı sürücülerin trafikten bir an önce kurtulmak istemesi, kimilerinin araçlarının bakım ve onarımları ihmal etmiş olmaları kazalara davetiye çıkarmaktadır. O nedenle bayram tatili nedeniyle yola çıkmadan önce mutlaka arabanızın gerekli kontrollerini yaptırmalı ve bakımını ihmal etmemelisiniz.

Araç sahipleri, seyahata çıkmadan evvel; yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, yakıt filtresi gibi periyodik bakımları eksiksiz olarak yaptırması gerekir.

LPG’li araçlarda, yakıt sisteminin ve hortumlarının mutlaka kontrol edilmeli. Öte yandan lastik, ön düzen, diagnostik testleri gibi sürüş güvenliğinizi direkt olarak etkileyen bu sistemlerin kontrollerini de yaptırmanız gerek. Görme ve görülmeyi etkileyen, soğutma ve ısıtma sistemini içeren elektrik sisteminin kontrolleri de yaptırılmalı. Sürüş konforu, güvenlik ve kabin ısısının kontrolü için, oto cam filmlerinin uygulanmış olması gerekir.

GÜVENLİ YOLCULUK İÇİN

Tatil için hazırlanan bavullar ve eşyalar bagajda düzenli olarak konumlandırılmalı. Olası bir durum düşünülerek acil durumlarda ihtiyacınızın olabileceği tüm ekipman ve aletleri kolayca ulaşabileceğiniz yerlere koymalısınız. Aracınızda mutlaka sağlık çantası, çeki halatı, yedek lastik ve uyarı işaretleri bulundurunuz.

Yola çıkmadan önce mutlaka yol planı hazırlamalısınız. Plansız olarak yola çıkmaktan kaçınmalısınız. Önceden bir plan belirleyiniz ve plana uygun olarak mola veriniz. Mola vermeden devam edilen uzun yolculuklar her an bir tehlike barındırmaktadır. Mola sırasında kan dolaşımınızı hızlandıracak ve kaslarınızın rahatlamasına yardımcı olacak hareketler yapmalısınız. Gerekirse mola sırasında kısa uyku molaları vererek bedeninizi ve zihninizi dinlendirebilirsiniz. Herhangi bir olumsuzlukta ihtiyaç duyabileceğiniz, çekici, asistans hizmetleri veya sağlık acil yardımları için mutlaka sigorta evraklarınızı, poliçe bilgilerinizi yanından bulundurunuz. Acil durumlarda en yakınlarınıza bilgi paylaşımı için telefon numaralarınızı aracınızın ulaşılabilir, görülebilir bir yerinde bulundurabilirsiniz.

‘KURALLARA UYUN’

Emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanmak suretiyle, sevdiklerinizle birlikte güvenli bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Hız kuralları, yol işaret ve işaretçileri ile trafik kuralarına uyarak trafikte saygılı davranmaya özen göstermelisiniz.

Gideceğiniz yere daha erken varmak adına kuralları ihlal etmeyin. 1 saatlik rötar veya gecikme canınızdan daha önemli değildir.

Yolculuk esnasında telefonla konuşma ve sigara içme gibi alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak durunuz. Bu tür davranışlar, dikkatinizin dağılmasına neden olarak kaza yapmanıza neden olabilir. Böylesi ihtiyaçları mola yerlerinde gidermeye de özen göstermelisiniz. Yolculuk esnasında kahve ve çay gibi uyarıcı içeceklerin tüketim miktarına dikkat etmelisiniz. Aksi halde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Mümkün olduğunca tek başınıza uzun yolculuklara çıkmayınız. Yanınızda mutlaka biri veya birilerinin olmasını tercih edin. Özellikle yanınızdakilerden en az birinin ehliyet sahibi olmasına ve araba kullanabiliyor olmasına dikkat edin. Gündüz yolculuğu yapıyorsanız güneş gözlüğü takmayı ihmal etmeyin. Özellikle polarize özelliğine sahip olan gözlükler ile yoldaki parlama ve yansımayı en aza indirebilir ve böylelikle gözlerinizin kamaşmasını önleyebilirsiniz. Hayırlı yolculuklar.”