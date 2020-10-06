Binekte Renault farkı

RECEP MEBET

Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfası tarafından düzenlenen ‘11. Tanıtım Günleri’ başladı.

OTOPARK Tanıtım Günleri’nin ilk durağı, Renault ve Dacia yetkili satıcısı Sima Otomotiv oldu.

Çorum’da otomotiv sektörünün nabzını tutan OTOPARK tarafından düzenlenen ‘Tanıtım Günleri’ dün Sima Otomotiv’in evsahipliğinde gerçekleşti.

Düzenlenen programa Sima Otomotiv Genel Müdürü Uğurcan Kılıç, Renault Satış Müdürü Alper Cengiz, Dacia Satış Müdürü İsmail Hakkı Çakar, Renault2 Satış Müdürü Abdulkadir Arıcı, Sima Oto Kiralama Müdürü Abdurrahman Can, Servis Müdürü Nuray Eser, Satış Danışmanları Murat Özben, Selçuk Bulut, Gizem Büyükcafer, Duygu Ergen, Buket Buyruk Esen ve Melike Fındıkçı, Dacia Satış Danışmanı Zekiye Kaltaklı, İkinci El Satış Danışmanları Yakup Eryaşar, Ali Kadir Erdemli ve Melike Yüce ile Renault müşterileri katıldı.

OTOMOBİLDE LİDER MARKA

Programda konuşan Sima Otomotiv Satış Müdürü Alper Cengiz, 2020 yılı ilk 9 ayı istatistiklerine göre Renault’un binek otomobil satışlarında lider konumda olduğunu söyledi.

Devam eden kampanyalarla ilgili bilgiler veren Alper Cengiz, Renault Finans ve Maxxi Garantim paketlerinden de bahsetti.

‘Şimdi al, 2021’de öde’ sloganıyla düzenlenen kampanyanın sürdüğünü belirten Cengiz, sıfır faiz ve kademeli kredi uygulamalarının da büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Cengiz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Renault’un Kadjar, Megane Sedan, Megane HB, Clio 5, Clio 4 HB, Yeni Symbol, Talisman, Koleos gibi binek modellerinin yanı sıra Yeni Trafic ve Yeni Master gibi ticari modellerini de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Yeni Captur, Kasım ayında görücüye çıkacak.

Renault Grup bünyesindeki Dacia’nın ise Sandero, Sandero Stepway, Duster, Dokker, Lodgy ve Logan MCV modellerini plazamızda satışa sunuyoruz. Dacia’nın tüm modellerinde fabrikasyon, orijinal LPG seçeneği de sunmaya başladık.

Renault ve Dacia’da, 12 aya varan vade seçenekleriyle sıfır faizli kredi imkanı içeren kampanyamız devam ediyor.

‘Renault2’ adlı geniş ikinci el bölümümüzde uzatılmış garanti imkanı da sağlıyoruz. Ayrıca oto kiralama ve sigorta birimlerimizle de müşterilerimizin hizmetindeyiz.

Yeni modellerimizi yakından görmek ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 4. kilometrede hizmet veren Sima Otomotiv’e bekliyoruz.”

SERVİSTE KAMPANYA FIRSATLARI

Sima Otomotiv Servis Müdürü Nuray Eser, satış sonrası hizmetler alanında da benzersiz kampanya fırsatları sunduklarını ifade etti.

“Renault’unuza en iyi biz bakarız” sloganıyla sundukları hizmetleri anlatan Nuray Eser, servis çalışmalarında en büyük önceliklerinin kalite ve müşteri memnuniyeti olduğunu vurguladı. Kampanyalarla ilgili bilgiler veren Eser, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Servis bölümümüzde, Renault ve Dacia’nın tüm modellerinde, 4 yaş ve üstü araçların bakım ve onarımlarında işçilikte yüzde 30, yedek parçada ise yüzde 20 indirim sunuyoruz.

Multimedya kampanyamız dahilinde ise Renault PORT Mobil Uygulaması’nı kullanan müşterilerimize serviste yüzde 20 indirim uyguluyoruz.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında araç kabulü ve teslimatında dezenfekte işlemleri uygularken servise gelemeyen müşterilerimize vale desteğiyle yerinden alıp adrese teslim hizmeti veriyoruz.

Renault Estetik bölümümüzde tüm marka ve model araçlara oto kuaförü hizmeti sağlıyoruz. Lastik satışı ve lastik otelimizle de müşterilerimizin hizmetindeyiz.

Bakım ve onarımlarda benzersiz hizmet seçenekleri ve kampanya fırsatlarından yararlanmak isteyen tüm Renault ve Dacia kullanıcılarını servisimize bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 14:08