‘Bu çileye son verin!’

RECEP MEBET
Çorum’da yaşayan engelliler, kaldırımları ve rampaları işgal eden sürücülerden şikâyetçi.
Engelli rampaları ve kaldırımlara park edilen araçlar nedeniyle büyük çile çektiklerini anlatan vatandaşlar, yetkililere seslenerek gerekli önlemlerin alınmasını istediler.
‘BU ÇİLEYE SON VERİN!’
OTOPARK’a açıklamalarda bulunan İbrahim Mutlu (67), çeşitli düzenlemeler yapılmasına rağmen engellilerin şehir merkezinde dahi pek çok fiziki engelle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Karşılaştıkları engellerin başında, duyarsız sürücülerden kaynaklanan park ihlallerinin bulunduğunu anlatan Mutlu, engelli rampaları ve kaldırımlara park edilen araçlardan dert yandı.
YETKİLİLERE SİTEM
Defalarca gündeme gelmesine rağmen Hürriyet Parkı arkasındaki engelli rampasına ısrarla araç parkedildiğini dile getiren Mutlu, yetkililerin ilgisizliğine işaret etti.
“Engelli kardeşlerimizin akülü araçlarını şarj ettikleri istasyona ulaşmalarına mani olan duyarsız sürücüleri kınıyorum” diyen Mutlu, yaşanan duyarsızlığa göz yumulmasına anlam veremediğini dile getirdi.
Engellilerin şehir merkezindeki ulaşım güzergâhlarının mercek altına alınarak güvenli hatlar oluşturulması gerektiğini vurgulayan Mutlu, “Hürriyet Parkı arkasındaki engelli rampası başta olmak üzere, engellilerin sıkça kullandığı noktalardaki işgalin önlenmesi amacıyla bariyer ve işaretleme yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.
Yaşadıkları mağduriyeti ilgili yerlere bildirmelerine rağmen herhangi bir düzenleme yapılmamasından yakınan Mutlu, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini sözlerine ekledi.
İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.
Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:
OTOMOBİL
|
Markası
|
Modeli
|
Fiyatı (TL)
|
BMW 320d Standart
|
2003
|
68 bin
|
Fiat Palio 1.3 Multijet Dyn
|
2007
|
23 bin
|
Fiat Punto Grande 1.3 Dyn
|
2007
|
30 bin
|
Ford C-Max 1.6 TDCI Ghi
|
2006
|
49 bin
|
Ford Mondeo 2.0 TDCI T
|
2006
|
35 bin
|
Honda Civic 1.6i VTEC E
|
2017
|
122 bin
|
Hyundai Accent Blue 1.6 C
|
2016
|
80 bin
|
Hyundai Getz 1.3 GLS
|
2004
|
31 bin
|
Hyundai i30 1.6 CRDI Elit
|
2014
|
91 bin
|
Mazda 323 1.8 Familia
|
1996
|
28 bin
|
Opel Astra 1.6 Enjoy
|
2013
|
65 bin
|
Opel Corsa 1.4 GLS
|
1999
|
26 bin
|
Opel Vectra 1.6 Elegance
|
2004
|
41 bin
|
Renault R 12 Toros
|
1997
|
17 bin
|
Renault R 19 1.6 Eu RNE
|
1998
|
18 bin
|
Renault Broadway 1.4 GTE
|
1990
|
11 bin
|
Renault Clio 1.4 RTA
|
2001
|
23 bin
|
Renault Fluence 1.5 DCI D
|
2012
|
67 bin
|
Renault Megane 1.6 RTE
|
2000
|
34 bin
|
Renault Symbol 1.5 DCI A
|
2011
|
30 bin
|
Skoda Octavia 1.6Elegance
|
2004
|
32 bin
|
Toyota Corolla 1.6 GLİ
|
1998
|
32 bin
|
Toyota Corolla 1.6 Terra
|
2001
|
40 bin
|
Toyota Corolla 1.6 Comfort
|
2007
|
57 bin
|
Toyota Corolla 1.6 Elegant
|
2011
|
71 bin
|
Toyota Corolla 1.4 D-4D Pr
|
2014
|
83 bin
|
Toyota Corolla 1.6 Advance
|
2015
|
93 bin
|
Volkswagen Golf 1.6 Pasifi
|
2003
|
40 bin
|
Volkswagen Jetta 1.4 TSI C
|
2012
|
75 bin
|
Volkswagen Passat 1.6 FSI
|
2006
|
53 bin
|
Volkswagen Polo 1.4 Comf
|
2011
|
49 bin
TİCARİ ARAÇ
|
Markası
|
Modeli
|
Fiyatı (TL)
|
Citroen Berlingo 1.6 HDI S
|
2010
|
39 bin
|
Citroen Nemo Combi 1.4 H
|
2011
|
37 bin
|
Dacia Dokker 1.5 DCI A
|
2016
|
47 bin
|
Fiat Doblo Combi 1.6 Mjet
|
2015
|
57 bin
|
Fiat Doblo Panorama 1.6 M
|
2016
|
79 bin
|
Fiat Fiorino Cargo 1.3Mjet
|
2015
|
52 bin
|
Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet
|
2013
|
37 bin
|
Ford To. Couirier 1.6 TDCI
|
2017
|
81 bin
|
Ford Transit 100 V
|
2000
|
23 bin
|
Ford Transit 280 S
|
2005
|
34 bin
|
Mercedes-Benz Vito 111 C
|
2007
|
56 bin
|
Opel Combo 1.3 CDTI Cm
|
2006
|
27 bin
|
Peugeot Partner 1.6 HDI Z
|
2013
|
55 bin
|
Renault Kangoo M 1.5 DCI
|
2008
|
26 bin
|
Volkswagen Caddy 1.9 TDI
|
2005
|
31 bin
|
Volkswagen Caravelle 2.0T
|
2011
|
64 bin
|
Volkswagen Transporter 2.0
|
2010
|
66 bin
NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir.Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 09:27
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