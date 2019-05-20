‘Bu çileye son verin!’

Çorum’da yaşayan engelliler, kaldırımları ve rampaları işgal eden sürücülerden şikâyetçi.

‘Bu çileye son verin!’

RECEP MEBET

Çorum’da yaşayan engelliler, kaldırımları ve rampaları işgal eden sürücülerden şikâyetçi.
Engelli rampaları ve kaldırımlara park edilen araçlar nedeniyle büyük çile çektiklerini anlatan vatandaşlar, yetkililere seslenerek gerekli önlemlerin alınmasını istediler.
 

‘BU ÇİLEYE SON VERİN!’
OTOPARK’a açıklamalarda bulunan İbrahim Mutlu (67), çeşitli düzenlemeler yapılmasına rağmen engellilerin şehir merkezinde dahi pek çok fiziki engelle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Karşılaştıkları engellerin başında, duyarsız sürücülerden kaynaklanan park ihlallerinin bulunduğunu anlatan Mutlu, engelli rampaları ve kaldırımlara park edilen araçlardan dert yandı.
 

YETKİLİLERE SİTEM
Defalarca gündeme gelmesine rağmen Hürriyet Parkı arkasındaki engelli rampasına ısrarla araç parkedildiğini dile getiren Mutlu, yetkililerin ilgisizliğine işaret etti.

“Engelli kardeşlerimizin akülü araçlarını şarj ettikleri istasyona ulaşmalarına mani olan duyarsız sürücüleri kınıyorum” diyen Mutlu, yaşanan duyarsızlığa göz yumulmasına anlam veremediğini dile getirdi.

Engellilerin şehir merkezindeki ulaşım güzergâhlarının mercek altına alınarak güvenli hatlar oluşturulması gerektiğini vurgulayan Mutlu, “Hürriyet Parkı arkasındaki engelli rampası başta olmak üzere, engellilerin sıkça kullandığı noktalardaki işgalin önlenmesi amacıyla bariyer ve işaretleme yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Yaşadıkları mağduriyeti ilgili yerlere bildirmelerine rağmen herhangi bir düzenleme yapılmamasından yakınan Mutlu, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini sözlerine ekledi.

İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.

Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

OTOMOBİL

Markası

Modeli

Fiyatı (TL)

BMW 320d Standart

2003

68 bin

Fiat Palio 1.3 Multijet Dyn

2007

23 bin

Fiat Punto Grande 1.3 Dyn

2007

30 bin

Ford C-Max 1.6 TDCI Ghi

2006

49 bin

Ford Mondeo 2.0 TDCI T

2006

35 bin

Honda Civic 1.6i VTEC E

2017

122 bin

Hyundai Accent Blue 1.6 C

2016

80 bin

Hyundai Getz 1.3 GLS

2004

31 bin

Hyundai i30 1.6 CRDI Elit

2014

91 bin

Mazda 323 1.8 Familia

1996

28 bin

Opel Astra 1.6 Enjoy

2013

65 bin

Opel Corsa 1.4 GLS

1999

26 bin

Opel Vectra 1.6 Elegance

2004

41 bin

Renault R 12 Toros

1997

17 bin

Renault R 19 1.6 Eu RNE

1998

18 bin

Renault Broadway 1.4 GTE

1990

11 bin

Renault Clio 1.4 RTA

2001

23 bin

Renault Fluence 1.5 DCI D

2012

67 bin

Renault Megane 1.6 RTE

2000

34 bin

Renault Symbol 1.5 DCI A

2011

30 bin

Skoda Octavia 1.6Elegance

2004

32 bin

Toyota Corolla 1.6 GLİ

1998

32 bin

Toyota Corolla 1.6 Terra

2001

40 bin

Toyota Corolla 1.6 Comfort

2007

57 bin

Toyota Corolla 1.6 Elegant

2011

71 bin

Toyota Corolla 1.4 D-4D Pr

2014

83 bin

Toyota Corolla 1.6 Advance

2015

93 bin

Volkswagen Golf 1.6 Pasifi

2003

40 bin

Volkswagen Jetta 1.4 TSI C

2012

75 bin

Volkswagen Passat 1.6 FSI

2006

53 bin

Volkswagen Polo 1.4 Comf

2011

49 bin

TİCARİ ARAÇ

Markası

Modeli

Fiyatı (TL)

Citroen Berlingo 1.6 HDI S

2010

39 bin

Citroen Nemo Combi 1.4 H

2011

37 bin

Dacia Dokker 1.5 DCI A

2016

47 bin

Fiat Doblo Combi 1.6 Mjet

2015

57 bin

Fiat Doblo Panorama 1.6 M

2016

79 bin

Fiat Fiorino Cargo 1.3Mjet

2015

52 bin

Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet

2013

37 bin

Ford To. Couirier 1.6 TDCI

2017

81 bin

Ford Transit 100 V

2000

23 bin

Ford Transit 280 S

2005

34 bin

Mercedes-Benz Vito 111 C

2007

56 bin

Opel Combo 1.3 CDTI Cm

2006

27 bin

Peugeot Partner 1.6 HDI Z

2013

55 bin

Renault Kangoo M 1.5 DCI

2008

26 bin

Volkswagen Caddy 1.9 TDI

2005

31 bin

Volkswagen Caravelle 2.0T

2011

64 bin

Volkswagen Transporter 2.0

2010

66 bin

NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 09:27
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YORUMLAR
ali
ali - 18 saat Önce

Bu haber güzel de Sayın basın bu hafta ÇORUMSPORUN haftası sizden ricamız ana sayfalarda yer vermeniz ve duyarlı olmanız lazım.Bu fırsat bir daha gelmez.Lütfen ana sayfalar da haber yapalım basın olarak daha çok destek verelim.Otobüs organizasyonu için destek verelim.Halkı maça gitmeye teşvik edelim.Kısacası uyumayalım artık.

Vatandaş gözüyle
Vatandaş gözüyle - 12 saat Önce

Yazıyorum yorumu mümkünse yayınlayın.20 Mayıs 2019 Saat 16.57,Yer İş bankası ve Akbank arasındaki yaya geçidinden bir elektrikli motosikletli (yaya geçidini kullanarak) Denizbank yönüne doğru geçerken trafik polisi tarafından durduruldu.Denizbank önünde sürücü ve trafik polisi arasındaki bir iki dakikalık konuşma sürecini uzaktan gözledikten sonra yoluma devam ettim.Merak ediyorum.Bu kural ihlaline cezai müeyyide uygulandı mı?Malum yaya üstünlüğü ve güvenliği ile ilgili bir içişleri bakanlığı genelgesi var.

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