‘Bu çileye son verin!’

RECEP MEBET

Çorum’da yaşayan engelliler, kaldırımları ve rampaları işgal eden sürücülerden şikâyetçi.

Engelli rampaları ve kaldırımlara park edilen araçlar nedeniyle büyük çile çektiklerini anlatan vatandaşlar, yetkililere seslenerek gerekli önlemlerin alınmasını istediler.



‘BU ÇİLEYE SON VERİN!’

OTOPARK’a açıklamalarda bulunan İbrahim Mutlu (67), çeşitli düzenlemeler yapılmasına rağmen engellilerin şehir merkezinde dahi pek çok fiziki engelle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Karşılaştıkları engellerin başında, duyarsız sürücülerden kaynaklanan park ihlallerinin bulunduğunu anlatan Mutlu, engelli rampaları ve kaldırımlara park edilen araçlardan dert yandı.



YETKİLİLERE SİTEM

Defalarca gündeme gelmesine rağmen Hürriyet Parkı arkasındaki engelli rampasına ısrarla araç parkedildiğini dile getiren Mutlu, yetkililerin ilgisizliğine işaret etti.

“Engelli kardeşlerimizin akülü araçlarını şarj ettikleri istasyona ulaşmalarına mani olan duyarsız sürücüleri kınıyorum” diyen Mutlu, yaşanan duyarsızlığa göz yumulmasına anlam veremediğini dile getirdi.

Engellilerin şehir merkezindeki ulaşım güzergâhlarının mercek altına alınarak güvenli hatlar oluşturulması gerektiğini vurgulayan Mutlu, “Hürriyet Parkı arkasındaki engelli rampası başta olmak üzere, engellilerin sıkça kullandığı noktalardaki işgalin önlenmesi amacıyla bariyer ve işaretleme yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Yaşadıkları mağduriyeti ilgili yerlere bildirmelerine rağmen herhangi bir düzenleme yapılmamasından yakınan Mutlu, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini sözlerine ekledi.

İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.

Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

OTOMOBİL

Markası Modeli Fiyatı (TL) BMW 320d Standart 2003 68 bin Fiat Palio 1.3 Multijet Dyn 2007 23 bin Fiat Punto Grande 1.3 Dyn 2007 30 bin Ford C-Max 1.6 TDCI Ghi 2006 49 bin Ford Mondeo 2.0 TDCI T 2006 35 bin Honda Civic 1.6i VTEC E 2017 122 bin Hyundai Accent Blue 1.6 C 2016 80 bin Hyundai Getz 1.3 GLS 2004 31 bin Hyundai i30 1.6 CRDI Elit 2014 91 bin Mazda 323 1.8 Familia 1996 28 bin Opel Astra 1.6 Enjoy 2013 65 bin Opel Corsa 1.4 GLS 1999 26 bin Opel Vectra 1.6 Elegance 2004 41 bin Renault R 12 Toros 1997 17 bin Renault R 19 1.6 Eu RNE 1998 18 bin Renault Broadway 1.4 GTE 1990 11 bin Renault Clio 1.4 RTA 2001 23 bin Renault Fluence 1.5 DCI D 2012 67 bin Renault Megane 1.6 RTE 2000 34 bin Renault Symbol 1.5 DCI A 2011 30 bin Skoda Octavia 1.6Elegance 2004 32 bin Toyota Corolla 1.6 GLİ 1998 32 bin Toyota Corolla 1.6 Terra 2001 40 bin Toyota Corolla 1.6 Comfort 2007 57 bin Toyota Corolla 1.6 Elegant 2011 71 bin Toyota Corolla 1.4 D-4D Pr 2014 83 bin Toyota Corolla 1.6 Advance 2015 93 bin Volkswagen Golf 1.6 Pasifi 2003 40 bin Volkswagen Jetta 1.4 TSI C 2012 75 bin Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006 53 bin Volkswagen Polo 1.4 Comf 2011 49 bin

TİCARİ ARAÇ

Markası Modeli Fiyatı (TL) Citroen Berlingo 1.6 HDI S 2010 39 bin Citroen Nemo Combi 1.4 H 2011 37 bin Dacia Dokker 1.5 DCI A 2016 47 bin Fiat Doblo Combi 1.6 Mjet 2015 57 bin Fiat Doblo Panorama 1.6 M 2016 79 bin Fiat Fiorino Cargo 1.3Mjet 2015 52 bin Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet 2013 37 bin Ford To. Couirier 1.6 TDCI 2017 81 bin Ford Transit 100 V 2000 23 bin Ford Transit 280 S 2005 34 bin Mercedes-Benz Vito 111 C 2007 56 bin Opel Combo 1.3 CDTI Cm 2006 27 bin Peugeot Partner 1.6 HDI Z 2013 55 bin Renault Kangoo M 1.5 DCI 2008 26 bin Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2005 31 bin Volkswagen Caravelle 2.0T 2011 64 bin Volkswagen Transporter 2.0 2010 66 bin

NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 09:27