Caddelerde yine aynı görüntüler

Çorum’da taşıt trafiğinin en yoğun olduğu güzergâhlar arasında sayılan Gazi ve İnönü Caddeleri’nde park ihlâllerinin yeniden zirveye çıktığı bildirildi.



OTOPARK köşemize açıklamalarda bulunan Gazi Caddesi esnafı, yol kenarını park yeri olarak kullanan bazı sürücülerin araçlarını sabah bırakıp akşam aldıklarını öne sürdüler.

Mevcut uygulamaya göre sürücülerin dörtlü flaşörlerini yakmak suretiyle 15 dakika boyunca cadde kenarına park yapabileceklerini hatırlatan işyeri sahipleri, “Uygulamayı istismar eden çoğu sürücü, ne yazık ki caddelerimizi işgal ediyorlar” diye konuştular.



Duraklayıp cadde üzerindeki işyerlerine uğramak isteyen pek çok kimsenin bu yüzden mağdur olduğunu savunan esnaf, yetkililerden trafik denetimlerinin artırılmasını istiyor.

Hayata geçirildiği dönemde memnuniyet toplayan süreli park uygulamasının yeniden aktif hale getirilmesini bekleyen esnaf, kuralı ihlâl eden sürücülerin ikaz edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyor.

Çift sıra yapılan parklar nedeniyle de trafiğin tıkandığına dikkat çeken esnaf, “ Öte yandan Azap Ahmet Sokak’ın trafiğe kapatılması da bölgedeki trafik yükünü artırmış durumda. Zira Osmancık Caddesi istikametine gitmek isteyen sürücüler de mecburen Saat Kulesi’ne inmek zorunda kalıyorlar. Bu da Hürriyet Meydanı’nda yığılmalara ve hatta trafik tıkanıklığına sebep oluyor” ifadelerini kullandılar.