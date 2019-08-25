Çevreyolu’nda nahoş görüntüler

RECEP MEBET

Çorum-Samsun Çevreyolu Bulvarı kenarındaki park alanlarında nahoş görüntüler ortaya çıktığı bildirildi.



Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, meskun mahalleri park yeri olarak kullanan bazı uzunyol şoförlerinin adaba aykırı hareketlerde bulunduklarını kaydettiler.

Pazartesi Pazarı’na park edilen bazı araçlarda fuhuş yapıldığını öne süren vatandaşlar, durumu ilgililere bildirmelerine rağmen ahlaksızlığın had safhaya ulaştığına dikkat çektiler.



Söz konusu bölgede çevre kirliliğinin de arttığına işaret eden vatandaşlar, “Huzurumuzu kaçıran nahoş görüntüler yüzünden akşam saatlerinde sokağa çıkamıyoruz” diyerek tepkilerini ortaya koydular.

Esnafın da tepkisini toplayan çirkin görüntülerin önlenmesi için acilen harekete geçilmesini isteyen vatandaşlar, yetkilileri göreve davet ederek güvenlik tedbirleri ve kontrollerin artırılmasını talep ettiler.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2019, 19:46