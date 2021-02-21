Çorumlu girişimciden gururlandıran başarı

Hemşehrimiz Umut Yıldırım’ın kurucusu olduğu Yolcu360, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçildi.

Online araç kiralama platformu Yolcu360, Deloitte’un inovasyon ve girişimcilik konusunda önde gelen teknoloji şirketlerini ödüllendirdiği ‘Deloitte Technology Fast 50 2020 Programı’nda büyük bir başarı kazandı.

Temelleri 2015 yılında Silikon Vadisi’nde atılan Yolcu360, son 4 yılda yüzde 10 bin 632’lik bir büyüme elde ederek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği programda birinci oldu.

YILDA 20 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Geniş portföyü ve karşılaştırmalı çözümleriyle misafirlerine en uygun aracı kolaylıkla kiralama fırsatı sunan Yolcu360, Deloitte’un 2006 yılından beri gerçekleştirdiği Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2020 listesinde, birinci olma başarısını gösterdi.

Kurulduğu ilk günden bu yana ‘misafir mutluluğu’ odaklı hareket eden Yolcu360, son 4 yılda yüzde 10 bin 632 gibi rekor bir büyümeyle Deloitte Technology Fast 50 Türkiye programına bu yıl ilk defa dahil oldu. Odağına misafir mutluluğunu alan çalışma anlayışı ve uzman ekibiyle Yolcu360, yıllık 20 milyon kişiye ulaşan bir teknoloji şirketi konumuna geldi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği programda yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, “Emeklerimizin bir ağaca dönüştüğünü, bu ağacın büyüyerek meyve verdiğini ve bu meyvenin de takdir edildiğini görmek bizim için büyük bir mutluluk. Bu başarıyı ekibimiz sayesinde yakaladık. Asıl işi yapan her zaman ekiptir. Ödülü, Yolcu360’taki dostlarım adına alıyorum. Satın almasından teknolojisine, pazarlamasından insan kaynaklarına, misafir hizmetlerinden paydaşlarına kadar tüm Yolcu360 ailesini yürekten tebrik ediyorum” dedi.

‘GLOBAL BİR ŞİRKET OLMAYI HEDEFLİYORUZ’

Yolcu360’ın geldiği noktayı özetleyen CEO Umut Yıldırım, “Diğer şirketler gibi biz de bir hayalle işe başladık ve bu hayal üzerine bir platform inşa ettik. ‘Araç kiralamak ne kolaymış’ dedirtmek için yola çıktık. Ne mutlu ki Yolcu360 sayesinde Türkiye’de 2 binin üzerinde lokasyonda, sadece birkaç tıkla dileyen dilediği aracı kiralayabiliyor. Bundan sonraki hedefimiz global bir şirket olma yolunda ilerlemek, Türkiye’deki diğer girişimcilere ve şirketlere ilham kaynağı olmak. Bu anlamda büyük işler yapmayı ve ülkemize değer katmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle bütün sektörlerin zor zamanlar geçirdiğine de değinen Yıldırım, “Binlerce şirketimiz ve girişimcimiz benzersiz bir süreçten geçiyorlar. Bilsinler ki onları duyuyor ve anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre Deloitte tarafından ilk olarak 1995 yılında San Jose’de uygulanan ‘Technology Fast 50 Programı’ ile son 4 yılda en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belirleniyor. Program şu anda Amerika haricinde 18 ülkede ve Orta Avrupa’da uygulanıyor. Fast 50 programında ödüllendirilen 50 teknoloji şirketi Deloitte Technology 500 programına da katılmaya hak kazanıyor.