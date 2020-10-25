Çorumlu girişimcinin dikkat çeken başarısı

Araç kiralama platformu Yolcu360’ın kurucusu hemşehrimiz Umut Yıldırım, başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

Oğuzlar nüfusuna kayıtlı olan ve İstanbul’da yaşayan Umut Yıldırım, Silikon Vadisi’nde yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin en başarılı teknoloji girişimcileri arasında yer alıyor.

Ulusal ve uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından açıklanan istatistiklerde zirvede yer alan Yolcu360 CEO’su Yıldırım, teknoloji odaklı çalışmalarında en büyük önceliğinin insan mutluluğu olduğunu söylüyor.

Dünyanın daha iyi bir yer olmasına yardımcı olabilecek ürünler geliştirmeyi amaçladığını dile getiren Yıldırım, kurucusu olduğu Yolcu360 araç kiralama platformuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiyenin en büyük online araç kiralama sitesi Yolcu 360 olarak, ‘araç kiralamak ne kolaymış’ dedirtmek için yıllar önce yola çıktık.

Geçen zamanda on binlerce misafirimiz strese ve masrafa girmeden Yolcu360.com’a girdi ve aradığı ideal aracı en uygun koşullarda Yolcu360’da buldu.

Binlerce marka model arasından ideal aracı seçip, rezervasyonunuzu en kolay şekilde, yüzde 100 güvenle yapın diye kurduğumuz bu sistemde rezervasyon bilgileriniz SMS ve mail ile bize ulaşıyor. İdeal aracınızı, seçtiğiniz lokasyon ve tarihte, ehliyetiniz ve kredi kartınız ile birlikte sorunsuz teslim alarak özgürlüğünüzün keyfini yaşıyorsunuz.

Güven, kolaylık ve mutluluk sunan bu sistemle, insanları seyahate ve keşfetmeye teşvik ederek sevdikleriyle güzel anılar yaşamalarını sağlıyoruz.

Teknolojiye ve bilginin gücüne inanan dinamik ekibimiz, anlaşmalı olduğumuz 50’den fazla tedarikçilerimizle misafirlerimize güvenli hizmet vermeyi garanti ediyoruz.

Sektör alışkanlıklarını teknolojinin gücüyle birleştirerek, iş ortaklarımızla birlikte büyümeyi amaçlayan, ülkemizi globalde de en iyi şekilde temsil edeceğine inanan ekibimizle her zaman hizmet ve desteğe hazır olarak yanı başınızda duruyoruz.

EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLERDEN BİRİ

Araç kiralama, 100 yılı aşkın geçmişi ve 100 milyar dolarlık büyüklüğüyle dünya çapında en hızlı büyüyen sektörlerden biri. Hepimizin bildiği gibi sektörde büyük oyuncular var. Bizler de sürecin en başında Silikon Vadisi’nin sağladığı imkan ve deneyimle araç kiralama sektörünü derinlemesine analiz ettik. Sonuçta çok fazla inovasyon içermeyen ve yeniliklerin nadiren yapıldığı bir hizmetler karmasıyla karşılaştık. Bunun sonucu olarak da 2015 yılında araç kiralama konusunda güvenilir, kullanıcıların fiyatları karşılaştırıp en uygun araca ulaşabileceği, tüm bu işlemleri de hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecekleri bir araç kiralama platformu olarak Silikon Vadisi’nden yola çıktık ve kısa bir süre sonra da hikayeyi Türkiye’den devam ettirme kararı aldık. Hem misafir mutluluğu hem de teknoloji anlamında dünyanın en iyi firmalardan biri haline gelmeyi hedefliyoruz.

YOLCU 360’IN ÖZELLİKLERİ

Karşılaştırmalı bir araç kiralama platformuyuz ve bu alanda dünyanın en iyisi olmak için kendimize üç temel prensip belirledik. İlk olarak Yolcu360 7/24 açık, karşılaştırmalı bir pazaryeri sunuyor. Böylece misafirimize zamandan bağımsız yüzlerce markayı tek bir platformda karşılaştırma imkanı sağlıyoruz. Günlük ya da aylık araç kiralamak isteyen herkes 2 bine yakın lokasyonda, 100 bin araçlık ekosistemimiz içerisinden ihtiyaçlarına en uygun aracı kolaylıkla bulabiliyor.

İkinci olarak son derece yalın ve misafirlerimizin kolaylıkla kullanabileceği bir platform olmaktı. Biz de hızlı işlem yapılabilen çok yalın bir platform geliştirdik. Böylece misafirlerimiz geniş araç portföyümüzden istediği aracı, strese girmeden kolayca ve çok kısa bir sürede kiralayabiliyor.

Üçüncü olarak ise kendimizi güvenilir bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Yolcu360 sadece araç kiralarken değil bütün seyahat süresince misafirlerinin yanında ve telefonun ucunda. Misafirlerimiz bizi istedikleri zaman arayabilir ve 7/24 sorunlarına çözüm bulabilirler. Tüm bunlar misafirlerimiz arasında tercih edilmemize ve sevilmemize çok büyük katkı sağlıyor.

TÜRKİYE’NİN LİDER PLATFORMU

Misafirlerimize, paydaşlarımıza ve sektörümüze ‘Araç kiralamak ne kolaymış!’ dedirtmek için yola çıktığımızdan bugüne çok büyük ilerlemeler kaydettik. Misafir mutluluğu odaklı yaklaşımımızla yıllık 20 milyon tekil trafiğe ulaştık. Öyle ki 5. yaşımızı kutladığımız bu yıl, global internet ölçme ve karşılaştırma sitesi Similarweb.com araç kiralama kategorisinde dünyada 18’inci, Türkiye’de ise ilk sıraya geldik. Bu başarının arkasında sektörümüz, ekibimiz ve misafirlerimizle yakaladığımız sinerji yatıyor.

İstatistiki veriler de başarımızın altını çiziyor. Yolcu360 olarak 2020 yılında geldiğimiz noktada, 100 bin aracımızla ve 100 iş ortağımızla yılda 300 binin üzerinde misafirimizi gitmek istedikleri lokasyonlara ulaştırıyoruz. Cirosal olarak baktığımızda da son bir yılda yüzde 170 büyüyerek 100 milyon TL ciro üreten bir firma konumuna ulaştık.”

UMUT YILDIRIM KİMDİR?

Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nde Makine Mühendisliği lisans, İtalya ve Amerika’da işletme yüksek lisans eğitimlerimi tamamladıktan sonra, 2009 yılında Steve Jobs ve Sabeer Bhatia gibi girişimcilerden ilham alarak Kaliforniya’da bulunan Silikon Vadisi’ne gitti. Orada, dünya çapında yüzlerce iş insanı ve yatırımcı ile çalıştı.

7 yıllık süreçte Silikon Vadisi’nde edindiği tecrübeler ışığında teknoloji girişimcisi olarak birçok şirket kurduğunu anlatan Umut Yıldırım, “Küçük işletmelerin küresel ticarete daha kolay ve daha fazla güven duymalarına yardımcı olmayı amaçlayan, ilişki merkezli iş ağı platformu Globial bunlardan birisi. Şirketimiz dünyanın en iyi teknoloji merkezlerinden birisine seçilince, orada özel olarak yetiştirildim. Ardından CSV’i kurdum. Firmanın amacı gelecek planlarında teknoloji alanında yeni girişimlerde bulunmak olan iş insanlarını ve öğrencileri Silikon Vadisi’nde buluşturmak ve bu hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gereken network, bilgi ve pratiği iki haftalık eğitim programı içinde vermekti. Bu sayede Silikon Vadisi’ndeki bilgi birikimimi 1000’e yakın girişimciye aktarmış oldum” şeklinde konuştu.

“Daha sonra araç kiralama sektöründe büyük fırsat gördüm” diyen Yıldırım, “Türkiye, araç kiralama sektörü açısından yeni yatırımlar için müsait bir durumdaydı. O nedenle dünya çapında bir araç kiralama platformu olma hedefiyle 2015 yılında henüz Silikon Vadisi’ndeyken Yolcu360’ı kurdum. Kuruluşundan kısa bir süre sonra da hikayemizi Türkiye’den devam ettirme kararı aldık. Son 5 yıldır da Yolcu360’ın kurucu CEO’su olarak iş hayatıma devam ediyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 18:04