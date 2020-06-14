Dolu alarmı

Çorum’da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli sağanak yağış, zaman zaman doluya dönüştü.

Doludan kaçan bazı sürücüler, çareyi Buharaevler ve Mimar Sinan’daki kapalı pazar yerleri ile alışveriş merkezlerinin kapalı otoparklarına sığınmakta buldular.

Ev ve işyerlerinin önündeki araçlarını doludan korumaya çalışan sürücülerse arabalarını halı, battaniye ve karton koli ile kapladılar.

‘ARACINIZI DOLUDAN KORUYUN’

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar, dolu hasarına maruz kalmak istemeyen araç sahiplerine önemli tavsiyelerde bulundular.

OTOPARK köşemize konuşan uzmanlar, açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler:

“Dolu yağışı araçların kaporta, cam, sunroof, ayna, far ve silecek gibi kısımlarına ciddi hasar verebiliyor. Oluşan hasar, aracın ikinci el değerini düşürse de çeşitli yöntemlerle onarımı mümkün.

Dolu hasarına maruz kalmamak isteyen araç sahipleri, meteorolojik uyarıları (hava durumunu) takip etmeli ve mutlaka tedbirli olmalı.

Tüm önlemlere rağmen dolu yağışına yakalanan sürücüler, trafikteyseler güvenli bir şekilde aracını kenara çekip durdurmalı ve asla dışarı çıkmamalı.

‘HİÇBİR ŞEY YOKSA PASPASLARI SERİN’

Eğer aracınızı park edecek üstü kapalı, emniyetli bir yer bulmadıysanız, camlardan gelebilecek tehlikelere karşı aracın içine doğru eğilin ve başınızı koruyun. Böylesi günlerde bagajınızda eski bir kilim veya büyük bir battaniye bulundurun. Yağış başladığında dolu taneleri size zarar vermeyecek boyutta ise aracı güvenli bir yere çekip üzerini kilim ve battaniye ile kaplayarak camları sıkıştırıp sabitleyin. Örtü sayesinde dolu tanelerinin çarpma şiddeti hafifleyeceğinden oluşabilecek hasarın da önüne geçilmiş olur.

Araçta battaniye türü bir şey yoksa zemindeki paspasları da bu amaçla kullanabilirsiniz. Elbette yüzeyin tamamını kaplamaz ama en azından bir bölümünü koruma imkanı sağlar.

Öte yandan bu tür havalarda, aracınızı bir kaç gün ücretini ödeyerek kapalı parklara çekmek, dolunun sebep olacağı hasara maruz kalmaktan daha iyidir.

Son aşamada ise dolu yağışı sonrası aracınızı kontrol edin. Hasar varsa hemen video görüntüsü ve fotoğraf çekin. Ardından sigorta şirketinizle görüşün. Dolu hasarını kaskonuz karşılıyor mu öğrenin. Tüm süreç geçtikten sonra ve aracınızı servise tamir ettirdikten sonra ikinci el olarak satma ihtimalinize karşı çektiğiniz görüntüleri muhafaza edin.”

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2020, 18:04