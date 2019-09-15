‘Ford Transit’le öğrenciler okul yolunda güvende’

RECEP MEBET

Ford yetkili satıcısı Evlüce Otomotiv, ‘Yeni Transit Okul Minibüsü’ modelini tanıttı.



Teknik özellikleriyle öne çıkan ticari model hakkında bilgi veren Evlüce Otomotiv Satış Müdürü Goncagül Türkmen, “Çocuğunuz, Ford Transit’le okul yolunda güvende” dedi.

“Ford Transit Okul Minibüsü, sınıfının en çalışkanı” diyen Goncagül Türkmen, 16+1, 19+1 ve 20+1 koltuk kapasitesine sahip yeni Transit’i öğrenci servisi hizmeti sunan işletme ve sürücülerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Yenilenen ön konsoluyla dikkat çeken okul minibüsünde kör nokta bırakmayan araç içi ve dışı 360 derece kameralar, yolcu koltuğu sensörleri, Apple CarPlay uyumlu 8 inç dokunmatik ekran, arka yolcu bölümü USB şarj noktaları ve daha birçok özelliğin sunulduğunu anlatan Türkmen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



“Çocuğunuz Ford Transit Okul Minibüsü ile yoldaysa, güvende olduğunu bilirsiniz. Şerit takip sisteminin yanı sıra şeritte kalma ve şerit hizalama yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi, 180 derece görüş sağlayan ön ve arka kamera sistemi, yan park sensörleri bu güvenlik anlayışının göstergeleri.

Yükseklik ve derinlik ayarlı elektrik destekli direksiyon, 8 inç dokunmatik ekran, SYNC ve müzik sistemi, seçilebilir sürüş modları, HID Bi-Xenon dinamik ön farlar, arka LED tepe lambası da jumbo şasiye sahip okul minibüslerimizin özellikleri arasında. Yeni Transit Okul Minibüsü’nü yakından görüp test etmek, devam eden kampanyalarımız hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 7. kilometrede hizmet veren plazamıza bekliyoruz.”