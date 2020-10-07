Ford’un önceliği hijyen

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Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfası tarafından düzenlenen ‘11. Tanıtım Günleri’ sürüyor.

Ford yetkili satıcısı Evlüce Otomotiv'in evsahipliğinde düzenlenen 'OTOPARK Tanıtım Günleri' dün Ankara Yolu 7. kilometrede hizmet veren Ford Plaza'da gerçekleşti.



Düzenlenen programa Evlüce Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Budak, Satış Müdürü Goncagül Türkmen Karacaköylü, Servis Müdürü H. İbrahim Kılıç, Satış Danışmanları Merihay Koçak, Bilgehan Kunduz, Ali Ergin ve Fatma Ayancı, 2. El Satış Danışmanı Ender Gönen ile Ford müşterileri katıldı.

OTOPARK sayfası ile otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından Evlüce Otomotiv işbirliğinde düzenlenen programda Ford’un yeni modelleri ile satış ve servis hizmetleri tanıtıldı.

‘ÖNCELİĞİMİZ HİJYEN’

Düzenlenen programda konuşan Evlüce Otomotiv Satış Müdürü Goncagül Türkmen Karacaköylü, Ford’un hijyen politikası hakkında bilgiler verdi.

Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını herşeyin üstünde gördüklerini dile getiren Goncagül Karacaköylü, ozon yöntemiyle tüm araç ve hizmet alanlarını dezenfekte ettiklerini söyledi.

Pandemi döneminde en büyük önceliklerinin hijyen ve sağlık olduğunu vurgulayan Karacaköylü, satış ve satış sonrası hizmetlerin tümünde hijyen koşullarını içine alan kapsamlı bir uygulamaya imza attıklarını kaydetti.

Ozon cihazı ile satış ve servisteki tüm araçları dezenfekte ettiklerini anlatan Karacaköylü, “Böylece araç ve ortamlarını virüs ve bakterler ile sigara kokusu gibi istenmeyen kokulardan kalıcı olarak arındırıyoruz” dedi.

“Hiçbir kimyasal kullanmadan tamamen doğal bir çözüm sunuyoruz” diyen Karacaköylü, “Ozon jeneratörü ile havadaki oksijeni parçalayıp oksijen moleküllerine yapışarak yayılan kötü kokuyu yok ediyoruz” diye konuştu.

FORD SUV AİLESİ BÜYÜYOR

Evlüce Otomotiv Satış Müdürü Goncagül Karacaköylü, binek ve ticari modellerinde dikkat çeken bir dönüşüm sağlayan Ford’un, SUV modelleriyle de iddialı olduğunu söyledi.

Kuga modeli yenilenirken Puma’nın da SUV ailesine katıldığını belirten Goncagül Karacaköylü, “Böylece EcoSport, Kuga, Edge ve Puma ile bu segmentte iddialı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Ford Finans ve Koç Finans işbirliğiyle ticari modellerde sıfır faizli kredi imkanı sunduklarını ifade eden Karacaköylü, “Puma ve Kuga başta olmak üzere diğer binek modellerimizde de cazip kredi desteği sağlıyoruz” diye konuştu. Karacaköylü, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yeni Ford Focus, Fiesta, Mondeo, EcoSport, Puma ve Kuga gibi binek modellerimizin yanı sıra Yeni Ford Ranger, Tourneo Courier, Transit Courier, Connect, Tourneo Custom, Transit Custom ve yeni Transit gibi ticari modellerimizi de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Ford Finans ve Koç Finans işbirliğiyle, ‘Herşey Dahil Finans Paketi’ kapsamında tüm binek ve ticari araç modellerimizde cazip kredi imkanı sağlıyoruz.

Yarın başlayacak yeni dönem kampanyalarımız hakkında detaylı bilgi almak, yeni modellerimizi yakından görüp test etmek isteyen herkesi Ankara Yolu 7. kilometrede hizmet veren plazamıza bekliyoruz.”

ÜCRETSİZ KIŞ KONTROLÜ

Evlüce Otomotiv Servis Müdürü H. İbrahim Kılıç, ‘Ücretsiz Kış Kontrolleri’ adlı kampanyanın başladığını duyurdu.

31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek olan kampanyanın detaylarından bahseden İbrahim Kılıç, “Silecek ve akülerde yüzde 35 indirim, virüs önleyici Micron air kabin filtrelerinde fiyat avantajı ve kış lastiklerinde yüzde 35’e varan indirimler içeren kampanyamızdan faydalananlara çeşitli hediyeler de sunuyoruz” dedi.

Ford LifeCard F Kasko avantajlarının da sürdüğünü anlatan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müşterilerimize sunduğumuz hijyen sözümüz dahilinde, servisimize gelen her aracı dezenfekte edip ozon yöntemiyle virüs, bakteri ve kötü kokulardan arındırarak bakım ve onarımları tamamlandıktan sonra hijyenik koşullarda teslim ediyoruz.

Servis hizmetlerimiz ve kampanyalarımız hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi, Ankara Yolu 7. kilometrede faaliyet gösteren Evlüce Otomotiv’e bekliyoruz.”