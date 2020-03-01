Geleceğin bilinçli sürücüleri yetişiyor

Çorum genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda gerçekleştirilen trafik eğitimleri ile geleceğin duyarlı ve bilinçli sürücü adayları yetiştiriliyor.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, son iki yılda Çorum’da 9 bini aşkın öğrenciye trafik eğitimi verildi.

2013 yılından beri sürdürülen ‘Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi’nden bahseden yetkililer, 3-17 yaş aralığındaki herkese ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdiler.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlerin önemine işaret eden yetkililer, projeyle ilgili şu bilgileri verdiler:

“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı), Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı ve Polis Eşleri Derneği’nin işbirliğinde, Opet’in desteğiyle 03-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan ‘Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi’ sürüyor.

2013 yılında hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanlığı ‘İkinci 100 Günlük İcraat Programı’ içeriğinde de yer alan söz konusu proje kapsamında 500 bin öğrenciye daha trafik eğitimlerinin verilmesi hedef olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamında verilen eğitim faaliyetlerinin önemine baktığımız zaman 3-17 yaş aralığındaki savunmasız yol kullanıcıları olan çocuklarımızın mağdur olarak karşılaştıkları trafik kazaları incelendi. Söz konusu kazalarda meydana gelen can kayıpları incelendiğinde 2013 yılına oranla son yıllarda yüzde 30’a yakın düşüş sağlandığı görülmüştür. Bu oran Trafik Dedektifleri Projesi’nin ve proje kapsamında verilen eğitimlerin önemini ortaya koymaktadır.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliğinde 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda 6 bin 647 öğrenciye eğitim verilmiştir. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda ise 2 bin 366 öğrenciye trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu, trafik ışıkları, güvenli geçiş yerleri, karşıdan karşıya geçme kuralı, okul servis araçlarında dikkat etmeleri gereken noktalar, yaya olarak trafiğe çıktıklarında uymaları gereken kurallar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eğitimler tiyatral (mizansen gösteri) bir şekilde devam etmektedir.

Çorum Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, çocukların ilgi ve katılımıyla genç ve güvenli yol kullanıcıları olarak her gün trafiğin içinde yer alan anne, baba ve aile bireylerinin, trafik kazaları ile ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi, yarının bireylerini şimdiden yetiştirmek ve onların yetiştireceği nesillere altyapı oluşturulması, trafik kurallarının sadece araç sürücüleri için değil, herkes için var olduğu bilincinin yerleştirilmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.”