Gösterge panelindeki sembollere dikkat!

Motorlu taşıtların gösterge panelinde, sürücüleri bilgilendirmek ve uyarı amaçlı 20’ye yakın sembol bulunuyor.



Yapılan araştırmalara göre sürücülerin büyük bölümü, bu göstergelerin farkında olmadığı gibi bazıları ise ne anlama geldiğini bilmiyor.

Araçların marka ve modeline göre değişiklik gösterebilen bu semboller ve ikaz lambalarına dikkat edilmediği takdirde ciddi problemler yaşanabiliyor.

“Yola çıkmadan önce aracınızın gösterge panelini tanıyın” diyen uzmanlar, araç ikaz lambalarının anlamlarının öğrenilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çektiler.

Gösterge paneli ve işaretlerinden bahseden uzmanlar, “Aracın kontağını çevirmek ve ikaz lambalarına bakmak, yola çıkmadan önce yapılan son kontrol olmalı” hatırlatmasında bulundular.

OTOPARK köşemize açıklamalarda bulunan uzmanlar şu bilgileri verdiler:

“Gösterge paneli ikaz ışıkları, araçlara göre küçük farklılıklar gösterebilir. Renkleriyle kolayca ayırt edilebilen üç gösterge paneli ışığı vardır: Kırmızı, sarı/turuncu ve yeşil/mavi. Bu renkler, trafik sinyal ışıklarına renk ve anlam bakımından benzer. Kırmızı, potansiyel bir güvenlik sorununu veya ciddi bir problemi gösterir ve aracı mümkün olan en kısa sürede durdurmanız gerektiği anlamına gelir. Göstergedeki sarı/turuncu ışıklar, genellikle bir şeyin onarılması veya kısa bir süre içerisinde bakımının yapılması veya dikkatle çalıştırılması gerektiğini ifade eder. Yeşil ve mavi gösterge ışıkları ise genellikle bir sistemin açık olduğunu veya çalıştığını gösterir. Özellikle uzun yola çıkmadan önce araç bakımı yaptırmanız ve araba arıza işaretlerini göz ardı etmemeniz önemlidir.

Aracınızın gösterge panelinde yer alan en yaygın uyarı ve bilgilendirme işaretlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

AKÜ ŞARJ İKAZ IŞIĞI

Akü şarj ikaz ışığının yanması, aracınızın çok yakında tüm elektrik gücünü kaybedebileceği anlamına gelir. Çünkü arabanın gösterge panelinde bu ışığın yanması, pil voltaj seviyesinin normalin altında olduğunu veya şarj sisteminde bir arıza olduğunu gösterir. Anahtarınızı kontağa taktıktan sonra kontak dönmüyorsa akünüz bitmiş olabilir. Eğer seyir halindeyken akü ikaz lambası yanarsa öncelikle aracınızı emniyetli bir alana park edin ve aracınızın kaputunu açın. Motor bölümünde kopmuş bir kayış veya bir parça tespit ederseniz çekici çağırın ve yetkili servis yardımı alın. Bu alternatör kayışında ya da akü terminallerinde bir arıza olduğuna da işaret edebilir.

FREN İKAZ IŞIĞI

Fren ikaz ışığının yanması, fren hidroliği seviyesinin düşük, park freninin açık veya kilitlenme önleyici ABS sisteminin arızalı olduğuna işaret edebilir. Fren ikaz ışığı yanıyorsa önce el freninin devrede olup olmadığı kontrol edilmeli. Fren hidroliği seviyesinin yeterli olduğundan emin olunmalı. Tüm bunlar normalse fren sıvısı kaybına bağlı olarak yanmadığından emin olmak için yetkili servisle görüşülmeli.

HARARET İKAZI

Hararet göstergesinin yanması, motorunuzun aşırı ısındığını veya soğutma sıvısı seviyesinin düşük olduğunu ifade eder. Ayrıca aracın hatalı bir soğutma suyu sıcaklık sensörüne sahip olduğuna işaret ediyor da olabilir. İkaz lambaları arasında bu ışık yanıyorsa motorun hasar görmesini önlemek için aracınızı çalıştırmamalı ve yetkili servis desteği istemelisiniz.

MOTOR YAĞI BASINCI İKAZI

Motor yağı basıncı ikaz ışığı, yağ basıncı sensörü tarafından düşük yağ basıncı tespit edildiğinde yanar. Düşük motor yağı seviyesi, motor yağı basıncında bir kayıp veya hatalı bir motor yağı basınç sensöründen kaynaklanabilir. Böyle bir durumda motor yağı seviyesi ile basıncı kontrol edilmelidir.

EGZOS EMİSYON İKAZI

Araç gösterge panelinde egzos emisyon ikaz lambasının yanması, egzozda veya genel olarak motorun çalışmasında bir arıza olduğunu ifade eder. Motorun durmasına neden olabilir. Egzos emisyon ikaz lambası yandığında aracınızı yetkili servise götürmeniz tavsiye edilir.

KIZDIRMA BUJİSİ İKAZI

Araç ikaz lambaları arasında nadiren yanan kızdırma bujisi ikaz lambası, aracınızın bujisinde bir sorun olabileceğine işaret eder. Yetkili servis aracılığıyla kolaylıkla çözülebilen bir arızadır.

HAVA YASTIĞI İKAZI

Hava yastığı ikaz lambası yanıyorsa hava yastığı veya hava yastığı sistemi ile ilgili bir sorun olduğu için yetkili servisle temasa geçmeniz tavsiye edilir.

EMNİYET KEMERİ İKAZI

Emniyet kemeri takılı değilse bu ikaz lambası yanar. Ayrıca yeni model arabalarda emniyet kemeri ikaz sesi de bulunur. Aracınız, emniyet kemerini takıp kendinizi güvende tutmanız gerektiğini hatırlatır.

YAKIT GÖSTERGESİ

Düşük yakıt ikaz ışığı, aracın yakıtının az olduğu konusunda sizi uyarır. Yakıt ışığının yanması, depoda kalan yakıt miktarına göre araçtan araca değişir.

LASTİK BASINÇ SENSÖRÜ

Aracınızın bir veya daha fazla lastiğinin basınç seviyesi düşükse, lastik basınç sensörü ışığı yanar. Aracınızın lastiğinin kaç PSI/bar olması gerektiğine kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Bu bilgi bazı araçlarda şoför kapısı arasında da bulunabilir. Araç lastiğini şişirmek için bir benzin istasyonuna uğrayabilirsiniz.

KAPI İKAZ IŞIĞI

Kapı ikaz ışığı, araç kapılarından birinin açık kalması ya da kapı kilit düğmelerinden birinin arızalanması durumunda yanar.

Gösterge paneli, aracınızın durumu hakkında sizi bilgilendirmek için tasarlanmıştır. Bir gösterge lambasının ne anlama geldiğinden emin değilseniz ya da araç ikaz işaretleri ve anlamları hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız aracınızın kullanma kılavuzuna bakabilirsiniz.”