İftara yetişeyim derken...

Ramazan Ayı’nda, özellikle iftar saati öncesinde trafik kazalarının büyük oranda arttığı bildirildi.

Yapılan araştırmalara göre, iftar vaktine doğru sürücülerde, kan şekerinin düşmesinden de kaynaklanan aceleci ve sabırsız davranışlar gözlendiği, bu durumun trafik kazalarına sebebiyet verdiği kaydedildi.

SÜRÜCÜLERE RAMAZAN TAVSİYELERİ

OTOPARK köşemize açıklamalarda bulunan uzmanlar, istatistiki verilere göre Ramazan ayında trafik kazalarının yüzde 35 oranında arttığını, kazaların özellikle öğle ve iftar saatlerinde yoğunlaştığını söylediler.

Sürücülerin en çok ‘yakın takip’ kuralı ihlalinden kaynaklanan ‘arkadan çarpma’ ve ‘kavşaklarda geçiş önceliğine uymama’ kusurlarını işlediklerini belirten uzmanlar, şu tavsiyelerde bulundular:

‘SAKİN OLUN, ACELE ETMEYİN’

“Ramazan Ayı’nda sürücülerin, özellikle iftar saatine doğru kan şekerinin düşmesinden de kaynaklanan aceleci ve sabırsız davranışlar sergilemesi kazalara sebebiyet veren en önemli nedenler arasında yer alıyor.

Ramazan boyunca iftar saatinde şehir merkezinde bulunan cadde ve kavşaklarda trafik ekipleri, motorize ve yaya görevliler ile tedbir alınıyor.

Sürücülerin, görevlilerin ikaz ve işaretlerine uygun hareket etmeleri, trafik kazalarının meydana gelmesini önleme bakımından büyük önem taşıyor. O nedenle tüm sürücülere iftar öncesinde sakin olmalarını ve acele etmemelerini öneriyoruz. Ayrıca, sürücülerin iftar saatlerinde yoğun olan caddeler yerine alternatif yolları kullanmalarını tavsiye ediyoruz.”