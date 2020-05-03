İkinci el ilanlarına düzenleme geliyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ticari alanda yaşanan dönüşüm, ikinci el araç alım-satımını da etkiledi.

Yaşanan süreçte evine kapanan vatandaşlar için ikinci el araç alım-satımının başlıca adresi, şüphesiz internet siteleri oldu. Ancak bu süreçte ortaya çıkayan sahte ilanlar ve dolandırıcılık hadiseleri, pek çok vatandaşı mağdur etti.

Şikayetler üzerine harekete geçen yetkililer, ikinci el araç alım-satım ilanlarına çekidüzen verecek bir uygulama için kolları sıvadı.

Edinilen bilgilere göre, yapılacak düzenlemeyle ticari ilanların yetkili işletmeler aracılığıyla verilmesi ve sahte ilan yayınlayan sitelere yükümlülük getiren önlemler alınması planlanıyor.

Sahte ilanlarla dolandırıcılığın önüne geçecek düzenleme için harekete geçen Ticaret Bakanlığı, TBMM Dilekçe Komisyonu’na ulaşan vatandaş şikâyetlerini incelemeye aldı.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gitmeye hazırlanan Bakanlık, vatandaşları aldatan sahte ilanları önlemeyi hedefliyor.

Yaygın basına da yansıyan açıklamalara göre, Bakanlık yetkilileri şu bilgileri paylaştılar:

“Yönetmelikte değişiklik çalışmaları İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olup bu çalışmalarda internet sitelerindeki ticari ilanların bakanlığımızca yetkilendirilmiş işletmeler tarafından verilebilmesini sağlamaya yönelik kontrol ve doğrulama mekanizmaları ile bu sitelerin konuya ilişkin yükümlülükleri ele alınmaktadır.”

Öte yandan açıklamada, “Tüketicilerin kendi aralarında gerçekleştirdiği, başka bir ifadeyle ticari niteliğe haiz olmayan ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım işlemleri yönetmelik kapsamında yer almadığından, bu hususta yükümlülük getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır” ifadelerine de yer verildi.

Söz konusu açıklamada, taşıt fiyatının bakanlıkça ya da TSE tarafından belgelendirilen tarafsız kuruluşlarca belirlenmesi hususunda ise fiyatın serbest piyasa koşullarında belirlenmesinin uygun olacağının altı çizilerek ikinci el araç alım-satımındaki uyuşmazlıklarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğunun 1 yıldan az olamayacağı hükmü hatırlatıldı. Hazırlıkları süren düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, şikayetlere konu olan problemlerin önemli ölçüde çözüme kavuşacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2020, 18:35