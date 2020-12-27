İkinci elde dikkat çeken yükseliş

Otomotiv sektörünün can damarları arasında gösterilen ikinci el piyasası, yılı rekorlarla kapatmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, pandemi etkisinde geçen 2020 yılında satışa çıkan ikinci el araç sayısı, geçen yıllara nispetle büyük oranda arttı.

Fiyatların zirveye ulaştığı piyasada, yılın son çeyreğininse ilkbahar-yaz dönemine oranla daha sakin geçtiği öğrenildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, koronavirüs salgınının ikinci el piyasasında çalkantılı bir yıl yaşanmasına sebep olduğunu dile getirdiler.

OTOPARK köşemize konuşan otomotivciler, pandeminin Türkiye’deki etkilerine paralel olarak ikinci el piyasasında da iniş ve çıkışlar yaşandığını kaydettiler.

Devletin aldığı ekonomik tedbir kararlarının piyasaya yansımasıyla birlikte yoğun bir satüş süreci yaşadıklarını anlatan sektör temsilcileri, yılın son döneminin de pandemi gölgesinde geçtiğini ifade ettiler.

Pandemi döneminde ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satış ilanlarının arttığına işaret eden uzmanlar da arz ve talep artışının her alanda kendisini hissettirdiğini söylediler.

Hazırlanan raporlara göre, 2020 yılında otomobil fiyatlarında büyük değişim yaşandığını hatırlatan uzmanlar, hava koşullarına bağlı olarak yaşanan kısmi düşüşün baharla birlikte yerini yeniden hareketliliğe bırakacağına inandıklarını sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020, 20:11