İKİNCİ ELDE ‘U’ DÖNÜŞÜ

Koronavirüs salgını, ikinci el otomobil sektöründe oluşan ılımlı havayı tersine döndürdü.

Talep artışı nedeniyle yakın bir zamana kadar satacak araç bulmakta zorlanan oto galericiler, salgın nedeniyle endişeli bir bekleyiş sürecine girdi.

Dünyayı etkisi altına alan sancılı süreç öncesi, ikinci el taşıt fiyatlarının zirveye ulaştığını hatırlatan sektör temsilcileri, “Virüs tehdidi, araba fiyatlarının düşüşe geçmesine neden oldu” değerlendirmesinde bulundular.

Aşağı yönde seyre geçen ikinci el fiyatlarının önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre yeniden çıkışa geçebileceğini de dile getiren bazı galericiler, OTOPARK köşemize yaptıkları açıklamada şu görüşlere yer verdiler:

“Bankaların yaptıkları düzenleme sonrası taşıt kredisi kullanımının avantajlı hale gelmesiyle birlikte otomotiv sektörü gözle görülür bir hareketlilik kazanmıştı. Yaşanan talep artışına rağmen satışa sunulan ikinci el araç sayısının sınırlı olması fiyatlarda yükselişe sebep olmuştu. Ancak içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle oluşan bu tablo tersine döndü denilebilir. Zira talep daralmasıyla birlikte fiyatlar da düşüşe geçti. Hastalıkla ilgili vaka haberleri ve alınan tedbirler nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kalan vatandaşlar, ikinci elde de durgunluk yaşanacağının sinyallerini verdi. Hava koşullarının iyileşmesi nedeniyle hem salgının hem de kısa süreli bu durgunluğun son bulacağına inanıyoruz.”