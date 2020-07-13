İkinci elde yeni düzenleme sinyali

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışı yetkilileri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Hazırlıkları devam eden yasa taslağına göre, ikinci el araçların satışında yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. Öte yandan otomobilin satılması, satışından vazgeçilmesi veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi durumunda satış ilanı üç gün içinde kaldırılacak. Ayrıca internet ortamındaki mağazanın adı olarak gerçek işletme adının kullanılması zorunlu olacak.

EKSPERTİZ UYGULAMASI DA DÜZENLENECEK

Yapılacak yeni düzenlemeye göre ekspertiz raporunun, araç satışının yapıldığı tarihten önceki 7 gün içinde alınmış olması gerekecek.

Hazırlanan raporda aracın gerçek durumuna aykırı bilgiler olması halinde ekspertiz firması uyarılacak. Aynı hatayı tekrar etmesi durumunda ise yeterlilik belgesi Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından iptal edilecek. Belgesi iptal edilen işletmelere 2 yıl boyunca aynı konuda yeterlilik belgesi verilmeyecek.

Yaygın basında yer alan bilgilere göre, araç alım satımı yapan işletmelere yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına, meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ‘ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması’ gerektiği de eklendi.

MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI

Sektörde faaliyet gösteren işletmeler, mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişileri pazarlama ve satış personeli olarak çalıştıramayacak.

Ticari faaliyet sırasında ahlaka uygun, adil ve dürüst davranılması, hukuka aykırı davranışlarda bulunulmaması, alım-satımı etkileyecek bilgilerin gizlenmemesi ve kişilerin etik olmayan uygulamalara teşvik edilmemesi de yükümlülükler arasına eklendi.

GALERİ DIŞINDA SATIŞ YASAK

Oto galeriler dışında yol ve kaldırım gibi ortak kullanım alanlarının teşhir alanı olarak kullanılmaması da getirilen diğer yükümlülükler arasında yer alıyor.

Düzenleme ile ilgili tüm detayların, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.