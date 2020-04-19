'İndirim pompaya yansımadı' eleştirisi!

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt indiriminin, Çorum’da pompalara tam olarak yansımadığı iddia edildi.

OTOPARK köşemize konuşan bazı araç sahipleri, konuyla ilgili gözlemlerini aktarıp eleştirilerini dile getirdiler.

Özellikle LPG fiyatlarında yaşanan 91 kuruşluk indirimin havada kaldığını öne süren araç sahipleri, uygulamada yaşanan aksaklıklara dikkat çektiler.

Akaryakıt istasyonlarından bazılarının ilk gün indirdikleri fiyatı ertesi gün yeniden eskisine yakın bir seviyeye çıkardığını iddia eden araç sahipleri, tüketicilerin korunması için piyasadaki denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini söylediler.

İçinde bulunulan sıkıntılı süreçte devletin akaryakıt indirimiyle vatandaşa çeşitli imkanlar sunmasına rağmen bazı işgüzarların alınan kararların aleyhinde uygulamalar yaptığına şahit olduklarını vurgulayan araç sahipleri, “Ağız birliği etmişcesine ortak fiyat politikası güderek vatandaşı mağdur edenlere karşı gerekli cezai yaptırımlar uygulanmalı” görüşünü dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020, 21:30