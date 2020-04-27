Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan sürücüler, “İş başa düştü” deyip araç bakımına daha fazla vakit ayırmaya başladılar.

Rutin bakım ve bazı küçük onarımları kendi imkan ve el becerileriyle yapmaya çalışan sürücüler, şu günlerde araba yıkama ve detaylı temizliğe yoğunlaşmış görünüyorlar.

Araç sahiplerinin kendilerinin yapabileceği bakımlarla ilgili tavsiyelerde bulunan uzmanlar, yapılacak bazı kontrollerin önemine işaret ettiler.

“Aracınızı servise götüremediğiniz zamanlarda bile yapabileceğiniz bakımlar var” diyen uzmanlar, OTOPARK köşemize yaptıkları açıklamalarda şu hususlara değindiler:

“Motor yağı seviyesi kontrolü, araç içi temizliği, silecek ve silecek suyu değişimi, motor soğutma suyu değişimi, polen filtresi değişimi gibi işlemler her sürücünün keyifle yapabileceği bazı kontrollerdir.

Kendi canınız ve trafikteki diğer araçlar ile yayaların güvenliğini tehlikeye atmamak için bu uyarıları dikkate alarak araç bakımlarınızı ihmal etmeyin. Böylece aracınızı güvenle kullanmaya devam edin.”