Hazırladığı kamu spotu ile sürücülere seslenen Çorum Belediyesi, sokak hayvanları ile ilgili dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

‘Kaputa vur, bir dakika dur!’ başlığını taşıyan spot, Çorum Belediyesi’nin aylık bülteni ve şehrin muhtelif yerlerindeki açık hava tanıtım mecralarında yerini aldı.

Kedi, köpek ve kuş gibi bazı sokak hayvanlarının soğuk havalarda üşüyüp ısınmak amacıyla araçların motorlarına sığındıklarına işaret eden Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hazırlanan çalışma ile sürücüleri aydınlatmak için kolları sıvadı.

Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın imzasıyla yapılan açıklamada ise, “Sokak hayvanları soğuk havalarda motora veya tekerlek üstüne sığınıyor. Bu önlem sayesinde aracınızı hareket ettirmeden önce onların zarar görmesini önleyebilir, hayatlarını kurtarabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Takdir toplayan kamu spotunun kampanyaya dönüşmesini bekleyen hayvanseverler, “Havaların soğuduğu şu günlerde sığınacak yer arayan sokak hayvanları, park halindeki araçların motorlarına girebiliyorlar. Bu durumun farkına varılmamasından dolayı kedi, köpek gibi çok sayıda hayvan zarar görüyor veya telef oluyor. Duyarlı sürücülerimiz, araçlarını çalıştırmadan önce teker üstlerini kontrol edip kaputa vurarak veya korna çalarak bu canlıların zarar görmesini engelleyebilirler” diye konuştular.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2019, 20:34