Karataş’ta yeni markalar yolda

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Çorum'un ilk ve tek otomobil sayfası olan OTOPARK tarafından düzenlenen ‘10. Tanıtım Günleri’ sürüyor.



Peugeot, Honda, Hyundai ve Fiat yetkili satıcısı Karataş Otomotiv’in evsahipliğinde düzenlenen ‘OTOPARK Tanıtım Günleri’ dün Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren Karataş Grup’ta gerçekleşti.

Düzenlenen programa Karataş Otomotiv Genel Müdürü Özcan Erişen, Hyundai Satış Müdürü İbrahim Saçmacı, Servis Müdürü Nuray Eser, Satış Danışmanları Mehmet Gençkurt, Umut Özdemir ve Özge Sevinçoğlu; Honda Satış Müdürü Fatma Kınacı, Servis Müdürü Lokman Örskaya, Satış Danışmanları Recep İnce ve Ümit Can; Peugeot Satış Müdürü Ufuk Özdemir, Servis Müdürü Ertunç Eritir, Satış Danışmanı Hasan Tufan; Fiat Servis Müdürü Gürsel Yıkıcı, Satış Danışmanları Zafer Buyruk, İsa Genç, Evren Gülenoğlu ve Gizem Yılmaz, 2. El Satış Müdürü İsmail Karabıyık ile Karataş Grup müşterileri katıldı.

Çorum’da otomotiv sektörünün nabzını tutan ve otomobil tutkunları tarafından ilgiyle takip edilen OTOPARK sayfası ile otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından Karataş Grup işbirliğinde düzenlenen programda Peugeot, Honda, Hyundai ve Fiat’ın yeni modelleri ile satış ve servis hizmetleri tanıtıldı.



KARATAŞ GRUP BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Halen 4 seçkin markanın bayiliğini sürdüren Karataş Grup, hizmet yelpazesine iki otomobil markasını daha ekledi.

40 yılı aşan tecrübesiyle Çorum’da otomotiv sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan Karataş Grup, bünyesine kattığı yeni bayilikler için hazırlıklarına devam ediyor.

Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini en büyük öncelik olarak gören Karataş, yeni markalarla otomotiv sektöründeki büyümesini sürdürüyor.

Sektördeki yatırımlarıyla adından söz ettiren Karataş, bayiliğini üstlendiği yeni markaları ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurmayı planlıyor.

HYUNDAİ’DE KAMPANYA FIRSATLARI

Hyundai Satış Müdürü İbrahim Saçmacı, otomatik vites ve dizel motor seçeneklerini bir arada sunan Yeni Tucson ile Kona modellerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

İbrahim Saçmacı, Hyundai’nin i10, i20, Accent Blue, Elantra, Tucson ve Kona modellerinin yanı sıra H100 adlı ticari modelini satışa sunduklarını hatırlattı.

Kamu bankaları aracılığıyla yerli üretim modellere düşük faizli kredi imkanı tanındığını hatırlatan Saçmacı, Hyundai Elantra, Tucson ve Kona modellerinde 12 aya varan vade ve sıfır faizli kredi desteği sağladıklarını kaydetti.

Servis Müdürü Nuray Eser ise “Uzun süredir yetkili servis hizmeti almamış tüm Hyundai sahiplerine, işçilik ve yedek parçada yüzde 30 indirim imkanı sağlıyoruz” dedi.

Eser, aracı için düzenli bakım yaptıran müşterilerine sundukları cazip fırsatların sürdüğünü sözlerine ekledi.

MAKYAJLANAN HONDA CİVİC BEĞENİLDİ

Honda Satış Müdürü Fatma Kınacı, makyajlanan versiyonuyla görücüye çıkan Yeni Civic Sedan’ın büyük beğeni topladığını kaydetti.

Fatma Kınacı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen tanıtım lansmanının ardından Meroto Plaza’da yerini alan makyajlı Civic Sedan’ın C segmentinin gözdesi olduğunu hatırlattı.

“Honda Civic’in yenilenen versiyonu, kazandığı sportif görünümünün yanı sıra ileri teknoloji sistemleri ile ‘içinde fazlası var’ dedirtecek donanımlar sunuyor” diyen Kınacı, kamu bankalarının uyguladığı faiz indiriminin Honda marka yerli üretim modellerde de geçerli olduğunun altını çizdi.

Kınacı, Honda’nın yeni Civic, Civic HB, CR-V, HRV ve Jazz’ın yanı sıra Typer ve NSX gibi modellerden oluşan zengin bir ürün gamına sahip olduğunu dile getirdi.

Servis Müdürü Lokman Örskaya ise yetkili servislerce sunulan yaz ve kış bakım paketlerinin kaçırılmaması gereken fırsatlar içerdiğini hatırlatarak, “Aracınızın markası ne olursa olsun, mutlaka yetkili servis kalite ve güvencesini tercih edin” tavsiyesinde bulundu.

PEUGEOT’DA ZAMSIZ FİYATLAR

Peugeot Satış Müdürü Ufuk Özdemir, Ekim ayında zam yapmayarak fiyat tarifesini koruduklarını söyledi.

12 ay vadeli sıfır faiz desteği kampanyasının sürdüğünü anlatan Ufuk Özdemir, “Peugeot’nun 208, 301, 308, 2008, 3008, 5008, Rifter, Traveller ve Boxer modellerini satışa sunuyoruz” dedi.

Yeni Peugeot 508’in önümüzdeki günlerde plazalarında yerini alacağını duyuran Özdemir, tepeden tırnağa yenilenen modelin merakla beklendiğini ifade etti.

Satış sonrası hizmetlere dair kampanyalardan bahseden Servis Müdürü Ertunç Eritir ise 3 yaşa kadar olan tüm Peugeot modellerinin bakım paketlerinde yüzde 20 indirim uyguladıklarını kaydetti.

3 yaş üzeri modellerde ise yüzde 30 servis indirimi imkanı sunduklarını anlatan Ertunç Eritir, 4 adet lastik alımı gerçekleştiren müşterilerine indirim çeki hediye ettiklerini vurguladı.



FİAT, EGEA İLE COŞTU

Fiat Satış Danışmanı Zafer Buyruk, Sedan, Station Wagon ve HB modelleri ile dikkat çeken Fiat Egea’nın sınıfının gözdesi olduğunu söyledi.

Fiat’ın Panda, Egea Ailesi, 500, 500L, 500X gibi binek modellerinin yanı sıra Fullback, Ducato, Pratico, Doblo ve Fiorino gibi ticari modellerini müşterilerinin beğenisine sunduklarını hatırlatan Zafer Buyruk, tüm binek ve ticari modellerde cazip indirimler ve sıfır faizli kredi desteği sağladıklarını kaydetti.



Peşin alımlarda nakit indirimi ve hurda teşviği kampanyalarının sürdüğünü belirten Buyruk, “Koç Fiat Kredi ile tüm binek ve ticari modellerimizde 20 aya varan vade ve sıfır faizli kredi imkanı sunuyoruz” dedi.

Fiat’ın servis kampanyalarını anlatan Servis Müdürü Gürsel Yıkıcı, garantisi biten tüm binek ve ticari araçların mekanik bakımlarında yüzde 50 indirim uyguladıklarını açıkladı.

Triger kayışı, baskı balata ve debriyaj seti değişiminde uygun seçenekler sunduklarını dile getiren Gürsel Yıkıcı, uzatılmış garanti ve kış bakım paketi avantajlarının devam ettiğini ifade etti.

Yıkıcı, “Ekim, Kasım ve Aralık aylarında, belirlenen tutarda servis hizmeti alan tüm Fiat sahiplerine Boyner alışveriş çeki hediye ediyoruz” dedi.

OTOPARK Tanıtım Günleri’ne 10. kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karataş Grup Genel Müdürü Özcan Erişen ise, “Peugeot, Honda, Hyundai ve Fiat’ın yeni modellerini yakından görüp test etmek, kampanyalarımız hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren plazalarımıza bekliyoruz” diye konuştu.