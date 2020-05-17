Trafik kuralı ihlalleri vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.

Şehir içi trafikte karşılaştıkları bazı aksaklıklara dikkat çeken vatandaşlar, “Kurallar hepimiz için var” hatırlatmasında bulundular.

OTOPARK köşemize konuşan vatandaşlar, sadece araç sahiplerinin değil yayalar ile motosiklet ve bisiklet kullanıcılarının da söz konusu kurallara uymaları gerektiğini kaydettiler.

Yaya geçitlerinde karşılaştıkları bir probleme değinen vatandaşlar, kural tanımaz motosiklet sürücülerinin kazalara davetiye çıkardığına işaret ettiler.

Özellikle Gazi ve İnönü Caddeleri’nde yayalara geçiş hakkı tanıyan duyarlı sürücülere rağmen bazı motosiklet kullanıcılarının aynı nezaketi göstermediğini belirten vatandaşlar, yaşanan bu durumun zaman zaman trafik terörüne dönüştüğünü iddia ettiler.

Arabaların yayalara yol verdiği geçitlerde duraksamadan hızla yoluna devam eden motosikletlilerin insanlara korku saldığını anlatan vatandaşlar, “Güvenle karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar, bu yüzden çoğu kez kaza ile burun buruna geliyor” diye konuştular.

Motosiklet ve bisiklet kullanıcılarının da trafik kurallarına riayet etmesi gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, yaya geçitlerindeki bu tür olası kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istediler.