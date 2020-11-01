Kuşatmaya tepki!

Çorum’daki pazar yerlerinin etrafında yaşanan park ihlâlleri tepkilere neden oluyor.

OTOPARK köşemize konuşan vatandaşlar, pazar yerlerinin çevresine düzensizce park edilen araçlar yüzünden büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler.

‘KUŞATMAYI AŞAMIYORUZ’

Yer yer çift sıra park edilen araçlar yüzünden trafiğin aksadığını ve alışverişin çileye dönüştüğünü anlatan vatandaşlar, “Yaşanan bu keşmekeşliğe acilen çare bulunmalı” diye konuştular.

“Araçların kuşattığı pazar yerlerine girmekte sıkıntı yaşıyoruz” diyen yayalar, çoğu zaman pazar arabalarının geçebileceği bir aralık bulmakta dahi güçlük çektiklerini anlattılar.

‘HERKESİN ORTAK DERDİ’

Mal indirip bindirmek isteyen pazar esnafının da aynı problemden mağdur olduğunu ifade eden vatandaşlar, yıllardır devam eden duyarsızlıktan dert yandılar.

Pazar yerlerinin etrafında ikamet eden sakinler ile işyeri bulunan esnafın da yaşanan sorundan muzdarip olduğuna işaret eden vatandaşlar, “Binamızın ya da dükkanımızın kapısına erişmekte dahi engel yaşıyoruz” tespitinde bulundular.

‘ACİLEN ÇÖZÜM İSTİYORUZ’

Pazarların kurulduğu günlerde oluşan bu tablo yüzünden halk otobüslerinin güzergâhının da değiştiğini belirten vatandaşlar, ellerindeki yükü metrelerce öteye taşımak zorunda kaldıklarını söyleyerek yaşadıkları mağduriyetin altını çizdiler.

Şemsiye garabetinin sürdüğü kapalı pazar yerlerinin etrafında otopark düzenlemesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan vatandaşlar, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 22:29