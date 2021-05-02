Lastikte yeni uygulama

Motorlu taşıt lastiklerinde yeni etiket uygulamasına geçildi.

Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak yapılan düzenleme, 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Araç lastiği alırken en doğru ve güvenli tercihin yapılması amacıyla gerçekleştirilen düzenlemeye göre, yeni etiketler üzerinde lastik kategorilerinin yanı sıra yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü ile ilgili bilgiler yer alacak.

Etiket formatındaki değişiklikle ilgili açıklama yapan uzmanlar, lastiklerle ilgili parametrelerin güncellendiğini dile getirdiler.

Yapılan sınıflandırmaya göre yeni lastik kategorilerinin belirlendiğini anlatan uzmanlar, “Yeni etiketler sayesinde tedarikçi ismine, ebat bilgisine, lastik tipi ve türü gibi bilgilere de erişilebilecek” diye konuştular.

Sürüş güvenliğinin yanı sıra ekonomik ve çevresel verimliliğin de dikkate alındığı yeni uygulamanın sürücülere lastik alımında bilinçli tercih imkanı sunacağına işaret eden uzmanlar, etiketlerdeki karekod (QR) ile tüm bilgilere dijital olarak da ulaşılabileceğini kaydettiler.

YENİ UYGULAMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Yeni lastik yönetmeliğinin detaylarından bahseden uzmanlar, şu açıklamalarda bulundular:

“Binek araç, SUV (C1), hafif ticari (C2), Ağır Vasıta (C3) tipi araçların lastik etiketleri değişti. Yeni etiketlerde kış lastikleri için lastiğin kar testinde gerekli performans kriterlerini karşıladığını gösteren '3 Zirveli Tepe Kar Tanesi' (3 Peak Mountain Snowflake / 3PMSF) işareti yer alacak. Söz konusu işareti taşımayan lastikler, kış lastiği olarak satılamayacak.

Yapılan değişikliğe göre, daha önce 7 basamakta gösterilen yakıt verimliliği ve ıslakta yol tutuş ölçekleri, yeni lastik etiketlerinde 5 basamakta gösterilecek şekilde düzenlendi. Ses şiddeti birimi olarak da tanımlanan desibel değeriyle gösterilen bu veri, lastik etiketlerinde daha önce dalga sayısıyla gösterilirken, yeni etiket sisteminde A-B-C şeklinde harf ile belirtilecek.

Öte yandan yeni lastik etiketlerinin sağ üst köşesinde, lastik bilgilerine ve etiketin dijital kopyasına erişim sağlayan karekod (QR) yer alacak. Lastiğin markasının yanı sıra tanımlayıcı tipi, ebat tanımı, yük kapasitesi indeksi ve hız kategorisi sembolü de etiket üzerinde yer alacak.”

EGZOS EMİSYON ÖLÇÜMÜNDE ERTELEME

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirlerinde egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayanların, 17 Mayıs’tan itibaren 15 gün içerisinde bu işlemi yaptırabilecekleri açıklandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler” diye konuştu.

Araç sahiplerinin bu açıklama doğrultusunda, Ramazan Bayramı’nın ardından egzos emisyon ölçümlerini yaptırabilecekleri kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 22:28