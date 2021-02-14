‘Meydandaki göbek genişletilsin’ önerisi

Çorum trafiğini rahatlatmaya yönelik önerilere bir yenisi eklendi.

İnşaat Mühendisi Kenan Şahin, 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’ndaki dönel kavşağın genişletilmesi önerisinde bulundu.

Saat Kulesi dibindeki göbeğin küçük olması nedeniyle taşıtların trafik akışını engellediğini savunan Kenan Şahin, “Sayın Belediye Başkanı’na açık mektubumdur” başlıklı önerisini şu şekilde dile getirdi:

“Saat Kulesi’nde trafiğin tıkanmasının en büyük sebebi, göbeğin küçük olmasıdır. Dönüş yapan araçlar göbeğe sığmadığından trafiği tıkamaktadırlar.

Göbeğin büyütülmesi için hiçbir engel yoktur. Saat Kulesi, göbeğin merkezinde olacak diye bir kanun yok.

Kuyumcular önündeki ve belediye önündeki yaya geçitlerini, ışıklı veya mutlaka alt geçit haline getirin. Trafiği çok daha rahatlatacaktır.”

Önerisini bir kroki ile de destekleyen Şahin, yapılacak düzenleme sayesinde hem araç hem de yaya trafiğinin düzene gireceğini sözlerine ekledi.