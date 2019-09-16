Modifiye araçlar görücüye çıktı

Modifiyeli araç tutkunları Çorum’da buluştu.

Çorum Modifiye Araç Fuarı dün AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi önündeki Çarşamba Pazarı alanında gerçekleşti.

AK Parti Gençlik Kolları öncülüğünde Çorum Vosvos Sevenler Kulübü, Zorlu Oto Dizayn, Çorum Toyota Club, Honda Club, Peugeot Club ve Çorum Off Road Kulübü (ÇOROFF) işbirliğinde organize edilen fuara 25 ilden 600’ü aşkın modifiyeli araç katıldı.



Çorum’da ilk kez düzenlenen fuara otomobil tutkunlarının yanı sıra 7’den 70’e her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği fuar kortej geçişi ve gösteri sürüşleriyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan fuarda çeşitli kategorilerde yarışmalar da düzenlendi.

700’e yakın modifiyeli aracın görücüye çıktığı fuarda dereceye giren araçların sürücüleri çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.



‘MODİFİYE BİR TUTKU’

Drift ve ses gösterileriyle devam eden fuarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, “Modifiyeli araç kullanmak, pek çok sürücü için büyük bir tutku” dedi.

Temur, “Modifiyeli araç tutkusu, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştıran güzel bir uğraş ve faydalı bir hobi. Farklı ortamlarda bir araya gelen modifiye tutkunları, araçlarına verdikleri değerle ön plana çıkıyorlar” diye konuştu.

OTOPARK’a açıklamalarda bulunan Temur, “Gerçek modifiye tutkunları çevreye, insanlara ve yollara asla zarar vermezler” ifadelerini kullandı.

Birbirinden farklı marka ve modellerdeki araçların dikkat çeken aksesuarlarıyla Çorum halkının beğenisine sunulduğu fuar, görsel bir şölen eşliğinde sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019, 16:41