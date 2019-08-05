Motosiklet denetimi

Çorum’da önceki gün Emniyet ve Jandarma işbirliğinde trafik denetimi uygulaması yapıldı.

Motosikletlilerin mercek altına alındığı uygulamada, sürücülerin kurallara uyup uymadıkları denetlendi. Çok sayıda motosikletin kontrol edildiği uygulamada, çalıntı ya da arama kaydı bulunan motosikletler trafikten men edilirken kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.



VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN

Asayiş birimleriyle koordineli olarak yürütülen uygulamanın, motosikletlilerle ilgili kural ihlâli şikâyetlerinin arttığı yaz aylarında gerçekleştirilmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Özellikle araç trafiğine kapalı alanlarda ve kaldırımlarda motosiklet kullanan sürücülerin, yayaların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çeken vatandaşlar, söz konusu denetimlerin sıklaştırılmasını istediler.



EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

Çorum dahil 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, kask kullanımı kontrolü yapılırken tescilsiz ve çalıntı motosikletler de yakalandı.

Motosiklet sürücülerine yönelik uyarı ve hatırlatmaların da yapıldığı denetimlerde, hakkında arama kaydı bulunan bazı kişiler gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak motosiklet sürücülerinde kask kullanımının arttırılması, tescilsiz motosiklet kullanımının artması ve çalınmasının kolay olması, elektronik denetim sistemlerine yakalanmamak için plakanın doğru okunmasını engelleyecek şekilde plakanın sökülerek ya da katlanmak suretiyle kullanılması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla 3 bin 578 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı.

Yapılan uygulama neticesinde 292 bin 461 araç ve motosiklet kontrol edildi. 555 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet ile 83 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı. 2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edildi. 8 bin 21 motosiklet ve araca idari para cezası uygulandı. 431 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 379 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı. Ayrıca, 2 adet tabanca, 21 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 38 gram esrar, 10 adet uyuşturucu madde ve 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.



‘CAN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KURALLARA UYUN’

Türk Polis Teşkilatı olarak, motosiklet sürücülerimizin öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması, trafik kurallarına uymaları ve ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.”