MTV’de yeni tarife

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 yılı tarifesi ve ödeme tarihleri netleşti.

Edinilen bilgilere göre, bu yıl en düşük MTV 109 TL, en yüksek ise 50 bin 107 lira olarak belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'nın resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilen MTV ödemelerinin ilk taksidi Ocak ayı sonuna kadar yatırılabilecek.

Öte yandan 2021 yılı zam oranlarına göre araç sahiplerinin ne kadar ödeme yapacağı MTV hesaplama ekranı üzerinden öğrenilebilecek.

Yeni yılla birlikte MTV tutarlarıyla ilgili yeni oranlar da belli oldu. Araç sahiplerinin merakla beklediği yeni tebliğe göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki MTV tutarı, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişiyor.

TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2021 yılı MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılacak.

Yıl başında yapılacak olan ödemeler 1-31 Ocak, diğer taksit ödeme süresi ise 1-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

MTV ORANLARI

Yeni yılda en düşük MTV 109 TL en yüksek ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıktı. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2 bin 964 liradan 3 bin 234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükseldi.

Tebliğe göre motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük vergi 109 lira, en yüksek ise 1261 lira olarak uygulanacak. Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük vergi 216 lira, en yüksek ise 2 bin 197 lira oldu. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda vergi 387 lira ile 3 bin 881 lira arasında değişiyor.

VERGİ HESAPLAMASI

Motor hacimleri 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 litre olan araç sahiplerinin yeni yılda ne kadar vergi ödeyeceğini listeleyecek olan 2021 MTV hesaplama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, tescil tarihi 1 Ocak 2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplama yapılıyor. Söz konusu tarih ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinden ödenebiliyor.

Anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de MTV taksitlerini ödemek mümkün.