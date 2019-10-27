Çorum Oto Pazarı, yenilenen yüzüyle otomobil tutkunlarının hizmetine sunuldu.



İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum’daki kalbi olan Oto Pazarı, asfalta kavuştu.

Çorum Oto Galericiler Sitesi yanındaki pazar alanında gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları tamamlandı.



PAZAR YERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

7 yıl önce Kerebigazi Oto Parkı’ndan bugünkü adresine taşınan Oto Pazarı’nda, Çorum Belediyesi tarafından asfalt ve çevre düzenleme çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde pazar yeri etrafındaki tel örgüler kaldırılırken araçların giriş yaptığı bölüm de yenilen düzenlendi.

Zemin üzerinde çizgi ve işaretlemelerin de yapıldığı pazar yerinin Cumartesi günleri dışında otopark olarak kullanılacağı açıklandı.



BAŞKAN’DAN ‘HAYIRLI OLSUN’ MESAJI

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yenilenen yüzüyle hizmete giren Oto Pazarı ve otopark alanının esnafa ve Çorum halkına hayırlı olmasını diledi.

Oto Pazarı girişindeki toteme asılan ‘Söz verdiğimiz gibi’ başlıklı pankart ile esnaf ve vatandaşlara seslenen Başkan Aşgın, seçim döneminde talep edilen bir hususu daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Düzenleme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise emeği geçenlere şükranlarını ifade ettiler.