Çorum Açık Oto Pazarı 2020 yılını pandemi gölgesinde kapattı.

Senenin 52 haftasından 17’sini pandemi tedbirleri nedeniyle kapalı geçiren Oto Pazarı, tabiri caizse 2020’yi hüsran yılı olarak geride bıraktı.

Salgının Türkiye’yi etkisi altına almasıyla birlikte ilk kez 21 Mart’ta kapanan Oto Pazarı, 30 Mayıs 2020’de yeniden açıldı. 27 Haziran’da LGS, 4 Temmuz’da YKS imtihanları ve 1 Ağustos’ta Kurban Bayramı nedeniyle mola veren pazar, pandeminin ikinci dalgası olarak nitelendirilen dönemde 5 Aralık’ta tekrar kapandı.

Geçen yılın 4 ayı boyunca kapalı bulunan Oto Pazarı, bu sürede büyük kan kaybetti. Bu nedenle pazarın müdavimleri, ikinci el piyasasındaki yükselen grafikten payını alamadı.

RAKAMLAR DİP YAPTI

Daha önceki dönemlerde yıllık ortalama 50 bin kişiyi ağırlayan Çorum Oto Pazarı, geçen sene yaklaşık 20 bin kişiyi ağırladı.

OTOPARK’ın araştırmasına göre, 2020 yılındaki 35 haftalık periyotta pazarda satışa sunulan toplam araç sayısı ise 10 bini bulmadı.

Pazar yerinde yapılan altyapı düzenlemeleri sonrası yılda 30 bin aracın üzerine çıkıldığı hareketli günlerin aksine son derece sönük bir yılı geride bırakan Oto Pazarı, 2021’de yeniden açılacağı günü bekliyor.

OTO PAZARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yetkililere seslenen Çorumlu otomobilseverler, “Oto Pazarı ne zaman açılacak?” diye sordular.

OTOPARK Otomobil Köşemize konuşan otomobil tutkunları, ikinci el otomobil piyasasının Çorum’daki kalbi olan Oto Pazarı’nın yeniden hizmete açılmasını istediler.

İkinci el piyasasının yerel ekonominin önemli dinamikleri arasında olduğuna işaret eden vatandaşlar, sektör temsilcilerinin de bu hususta harekete geçerek çözümler üretmesi gerektiğini dile getirdiler.

“Sebze-meyve pazarlarının kurulmaya devam ettiği bir ortamda, yoğunluğun daha az olduğu Oto Pazarı’nın da açılmasını istiyoruz” diyen vatandaşlar, haftasonu kısıtlaması nedeniyle pazarın hafta içi uygun bir güne de alınabileceğini ifade ettiler.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan bu husustaki talepleri dikkate almasını isteyen otomobil tutkunları, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edildiği müddetçe Oto Pazarı’nda herhangi bir risk yaşanmayacağına inanıyoruz” diye konuştular.