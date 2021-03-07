Oto Pazarı yeniden açıldı

RECEP MEBET

Çorum Açık Oto Pazarı, ‘Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci’yle birlikte önceki gün yeniden açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 5 Aralık 2020 tarihinde ikinci kez kapanan Oto Pazarı, 13 hafta aradan sonra tekrar otomobil tutkunlarıyla buluştu.

İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum’daki kalbi olan Oto Pazarı, 97 günlük aranın ardından misafirlerini ağırlamaya başladı.

TEDBİRLER REVİZE EDİLDİ

Geride kalan üç ay boyunca kapalı kalan Oto Pazarı, alınan tedbirler ışığında yeniden hizmete sunuldu.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 300 araç kapasiteli pazar yeri daha önce alınan kararlar doğrultusunda düzenlendi.

Zabıta ekiplerinin kontrolünde pazar yerine alınan taşıt sahipleri, işaretlenen alanlara araçlarını park ederek satışa sundular.

Ziyaretçiler ise hijyen kitlerinin de hazır bulundurulduğu girişten itibaren sosyal mesafe kurallarını da gözeterek pazar yerini gezdiler.

OTOMOBİL TUTKUNLARI MEMNUN

OTOPARK Otomobil Köşemize konuşan otomobil tutkunları, Oto Pazarı’nın yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ticari durağanlığın baharla birlikte yeniden hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri de Oto Pazarı’nın açılmasını sevindirici bir gelişme olarak yorumladılar.