Oto pazarında sınav molası

Çorum Oto Galericiler Sitesi yanında faaliyet gösteren Açık Oto Pazarı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ikinci kez kapatıldı.

Önceki gün düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Oto Pazarı kurulmadı.

Edinilen bilgilere göre önümüzdeki haftasonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle Oto Pazarı’nın yine kurulmayacağı öğrenildi.

OTOPARK Otomobil Köşemize konuşan uzmanlar, ekonomi yönetiminin aldığı çeşitli düzenleme kararları nedeniyle konut ve otomotiv sektöründe hissedilen hareketliliğin ikinci elde de etkisini gösterdiğini belirttiler.

Koronavirüs salgını sonrası başlayan kontrollü normalleşmenin otomotiv sektöründe de işlerin yeniden rayına girmesine vesile olduğunu anlatan uzmanlar, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edildiği müddetçe, bu yeni normal döneminde de işlerin yürüyeceğine inanıyoruz” diye konuştular.